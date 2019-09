“Tostado se va de Cultura si se detectan fallas”

Mazatlán, Sinaloa.- Hay muchos señalamientos en contra del encargado del despacho de Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, y si hay irregularidades, se va, advirtió el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

El mandatario explicó que el reglamento de Cultura contempla que si el titular renuncia, el que asume el cargo de inmediato es el director, y Tostado cumple con lo que marca la normativa.

“Tras asumir el cargo, le pedí al secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, que citara a José Ángel Tostado para revisar estos señalamientos que hay en su contra, y si encontramos irregularidades, sale de Cultura. Ustedes saben que a mí no me tiembla la mano”, recalcó.

No importa que me critiquen (que) todos los días cambio funcionarios. Pero, el que no atienda las indicaciones que se les da, quiere decir que no tiene interés de ser parte de la cuarta transformación