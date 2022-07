Tostado sin presentar informes financieros del Carnaval de Mazatlán: regidores

Sinaloa.- Los regidores Martín Pérez Torres y Reynaldo González Meza coincidieron en que si todo estuviera en orden como lo asegura el director del Instituto de Cultura de Mazatlán, no tendrían por qué pedir cuentas.

Las declaraciones

El edil del PAN, Martín Pérez Torres, dijo: “Si está todo en orden entonces no tiene ningún sentido que no haya emitido las convocatorias para el consejo, para presentar los informes, porque no los ha presentado. Él presentó unos estados financieros que corresponden al Instituto de Cultura y los presentó por el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, no obstante, el reglamento es bien claro, él tiene que presentar los estados financieros del carnaval, así dice el reglamento”.

Pérez Torres mencionó que nadie está poniendo en tela de juicio su actuación, hasta que no se conozcan los estados financieros. Hasta ayer no se había presentado ninguna respuesta y eso le preocupaba al edil.

El regidor del Partido Sinaloense (PAS) Reynaldo González, dijo que Tostado dice una cosa pero en el actuar es otra, pues no presentó en tiempo y forma los estados financieros de la máxima fiesta.

Todo en orden

El director del Instituto de Cultura asegura que tiene todo en orden. “Lo único que puedo decir yo es que se está cumpliendo en su totalidad, y prueba de ello es que constantemente está, bueno, cada año, la Auditoría Superior del Estado supervisa, todo está en orden”, recalcó el funcionario.

