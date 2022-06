Trabajador jubilado de Jumapae denuncia falta de pago de sus quincenas y prestaciones 

Escuinapa.- Desesperado por la falta de pago de sus quincenas y prestaciones laborales a las que tiene derecho por haber sido trabajador de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, José Ramón Osuna Cárdenas interrumpió el discurso de Eneyda Rocha Ruiz, durante el cierre de la colecta de Cruz Roja.

Pese a su avanzada edad Osuna Cárdenas llegó con paso firme y sin importar que en el lugar había decenas de espectadores, se planto al frente de Eneyda, quien expresaba su discurso a los asistentes, cuando de manera inesperada fue interrumpida por el trabajador jubilado de Jumapae.

"Pedirle que le haga llegar el siguiente recado al gobernador, que necesitamos de su ayuda, porque en Escuinapa en Jumapae a los trabajadores jubilados no nos han pagado nuestras quincenas y aguinaldo", expresó con voz firme el hombre de edad avanzada.

Continuó diciendo "Siempre ponen a gente corrupta en Jumapae".

En entrevista Osuna Cárdenas expresó que decidió asistir al evento de Cruz Roja para pedirle a la hija del gobernador (Rubén Rocha) su apoyo y hacerle saber que en Escuinapa a los trabajadores jubilados no les han pagado desde el año 2019.

"A mí me deben la cantidad de 25 mil pesos y el aguinaldo de 2022 aún no los deben", expresó con gran enojo

Hizo hincapié que Eneyda Rocha se comprometió ha transmitirle su mensaje al gobernador, para que atiendan su problemática.

"La hija del gobernador me dijo que le cometería al gobernador y si eso no sucede, yo iré personalmente a buscar a Culiacán al gobernador, porque no es justo que ellos estén muy agusto comiendo carne y yo este careciendo del dinero que se me debe", señaló.

También te puede interesar

Al preguntarle si ya había buscado el acercamiento con la presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez para plantearle este problema dijo "la busca uno y nunca está, y cuando la llegas a encontrar no nos atiende".