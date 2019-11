Trabajadora de 75 años de edad denuncia hostigamiento laboral en Escuinapa

Escuinapa.- Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor, maestra y perfecta de la secundaria federal Eligio Díaz V, denunció ser víctima de acoso laboral y hostigamiento por parte del director Jelinek Guzmán Campa, por lo que solicita la intervención de las autoridades educativas, mismas que ya han sido notificadas de manera escrita.

La mujer de 75 años de edad relató que desde que el nuevo director Guzmán Campa tomó la riendas de esta institución, ha sido víctima constante de hechos que la hacen sentir hostigada laboralmente, por lo que decidió alzar la voz y hacer público su problema.

Relató que fue en septiembre del año pasado, cuando la enviaron a una comisión para acompañar a alumnos a una exposición de ciencias al gimnasio municipal, el trayecto a este lugar fue a pie, junto con otro perfecto, conserjes y trabajo social, todos jóvenes y ningún maestro de ciencias a pesar de que la exposición era de ciencias.

“No hubo consideración para mi, ni por mi edad, que en ese entonces tenía 74 años, me hace bien caminar, pero el problema es que había mucho sol y mucho calor, generándome una deshidratación, me tuvieron que poner tres litros de suero en el ISSTE ”, expresó Páez Villaseñor.

Continuó “para mí es acoso y hostigamiento laboral por parte del director (Jelinek Guzmán) porque solo es con migo, porque en otra ocasión a gritos frente a la secretaria general me llamó la atención, porque había salido cinco minutos antes del club, fue injusto, la verdad me siento acosada, ¿nada más porque no me jubile?”.

Foto EL DEBATE

Comentó que a principios de octubre pretendía jubilarse, pero hubo ciertas irregularidades en la documentación que le entregaron de permisos pre jubilatorios y una renuncia irrevocable con fechas establecidas que la hicieron desistir.

Páez Villaseñor mencionó que a pesar de su avanzada edad, ella no cuenta con espacio para desempeñar su labor, por lo que tiene que andar de salón en salón.

“Soy perfecta y supuestamente tenemos mesas para tenernos ubicadas cercas de los grupos que cuidamos. Yo no tengo escritorio porque las mesas que conseguía y las sillas, simplemente desaparecían, en estos momentos no tengo un lugar y ando de salón en salón, esto a pesar de ser una persona de 75 años de edad, ¿no consideran que estas acciones son acoso laboral?”, denunció la perfecta.

El llamado que la trabajadora hace a las autoridades educativas es que investiguen principalmente su caso y las condiciones en las que se labora en este plantel educativo, ya que hay situaciones que están afectando a esta secundaria, al existir de manera constante la suspensión de clases.

Toda la semana pasada faltaron, los maestros de Química que son dos faltaron y los alumnos no tuvieron clases”, denunció.

Finalizó diciendo que el 23 de octubre de 2019 entregó un escrito al jefe del departamento de secundaria generales, Rodolfo Beltrán Castro, quien hasta esta fecha no le ha dado respuesta a su denuncia, ni tampoco a atendido su caso.