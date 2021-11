Trabajadores de Salud en Escuinapa exigen aplicación del recurso 2021 que les dará certeza laboral

Escuinapa, Sinaloa.- En la lucha de obtener su certeza laboral que les permita tener la garantía de sus derechos, decenas de trabajadores de la salud en Escuinapa exigen a las autoridades la aplicación de los recursos 2021, que fueron asignados para la regularización de bases.

Santos Partida, químico del Hospital General de Escuinapa, explicó que tienen desde el día miércoles manifestándose para exigir el recurso federal que no se ha distribuido y que fue aprobado el año pasado para tomarse desde el 2021, ese recurso es para regularizar a toda la base trabajadora de contrato; hasta la fecha no se sabe nada y se tiene de plazo hasta noviembre para que no se pierda y de ser así se perderían las bases pendientes de regularizar.

“En todo el estado de Sinaloa son alrededor de 3 mil 128 contratos (trabajadores) que tienen más de 7 años de antigüedad, por ello en todo el estado estamos manifestándose para exigir a la autoridad competente la aplicación de este recurso 2021 para la regularización de todos los compañeros de contrato que no tienen una seguridad social, ni prestaciones”, señaló.

Mencionó que se encuentran a la espera de las negociaciones que se tengan de la mesa de trabajo que mantendrán el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en donde se analizará también la entrega de bases irregulares en la administración pasada para asignarlas a quien verdaderamente les corresponde por derecho de antigüedad.

En Escuinapa se tiene un aproximado de 70 a 80 trabajadores de contrato que se mantienen a la espera de que se apliqué este recurso, que les brindaría una mayor certeza laboral.

Partida dijo que la manifestación que sostienen los trabajadores de la salud se hace de manera pacífica desde el pasado miércoles, para exigir sus derechos laborales en coordinación con todos los empleados del estado que padecen esta misma situación.

El Hospital General de Escuinapa se mantiene brindando todos sus servicios sin afectaciones por esta manifestación, ya que es una institución que no puede cerrar sus puertas, porque de ella depende la vida de los escuinapenses.