Trabajadores de salud dan dura lucha contra el Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Los que han estado en la primera línea de batalla contra el covid-19 en Mazatlán son los trabajadores de la salud.

El personal del Hospital General Martiniano Carvajal opera con temor debido a los aumentos de casos activos, sin embargo se mantienen firmes en sus labores pues le tienen amor a su profesión y les gusta atender a los enfermos.

Se protegen del virus

Algunos trabajadores comentaron que se protegen contra el covid con trajes especiales y toda las herramientas, además constantemente se desinfectan.

Juan Diego Camero brinda atenciones psicológicas a los pacientes con covid y a sus familiares. Explicó que las familias tienen problemas emocionales con el solo hecho de confirmar que tienen un caso activo, incluso los afectados lo describen como un secuestro, pues se privan de muchas cosas. Reveló que en esta tercera ola se ha preocupado más por las personas.

“En lo personal no tengo miedo, simplemente preocupación por las personas. Yo me encargo del aspecto psicológico, me interesa más esa parte, me toca atender a las personas que están hospitalizadas por coronavirus y también a los familiares que tienen pacientes internados, me toca la parte emocional”, expresó Juan Diego Camero.

El psicólogo explicó que es de vital importancia mantenerse fuertes mentalmente y siempre firmes.

Camero indicó que los pensamientos negativos afectan el cuerpo, pues si dejan que las sensaciones dominen el sistema inmunológico se verá afectado y podrá recibir con facilidad las enfermedades.

Invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta acudir a que se les brinden atenciones psicológicas para tratar los problemas emocionales.

Érick Curpides trabaja en laboratorio, junto a sus compañeros preparan un proyecto sobre personas mayores de 50 años con covid, ahí se han dado cuenta que las personas que llegan al hospital son menores de 50 años. Al cuestionarle sobre los posibles motivos de los contagios en la población joven, dijo que se debe a la falta de vacunación pero sobre todo a los descuidos.

“Hay que vacunarse, mucha gente no se quiere poner la vacuna porque muchos dicen que Sinovac, que Astrazeneca, que algunas no son eficientes, pero de eso a nada, es mejor estar vacunados. Nosotros tenemos miedo pero trabajamos bajo la norma”, dijo Érick Curpides.

Recomendaciones

El sector salud recomienda a la sociedad no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones, sobre todo usar el cubrebocas, pues este puede prevenir un contagio, además de tener a la mano siempre un gel antibacterial y el lavado constante de manos.

También solicitan poner de su parte y resguardarse en sus casas si no tienen la necesidad de salir a la calle, y evitar lugares concurridos, pues ahí se encuentra el virus.

El Dato

Buen trabajo

Algunos de los familiares que se encontraban afuera del nosocomio destacaron el buen trabajo que realiza el personal médico en esta contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19. Agradecieron las atenciones que le brindan a sus pacientes.

