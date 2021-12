Trabajadores en Mazatlán aplauden aumento del salario mínimo en México

El dólar está muy caro, está a 21 pesos. En otras administraciones estaba por arriba de los 25 pesos. Ahorita sabemos que hay una crisis mundial, es lo que ha dejado la pandemia. No es aquí del presidente de México, es de todos los países. Son las mismas circunstancias para todos.

Sabemos que hay muchas personas que reciben muy poco sueldo, entonces es justo que ya exista un cambio por el bien de todos. En esto hay que considerar también que los artículos están subiendo constantemente, es algo dinámico por parte de la canasta. Aumentan los productos, tiene que subir el salario mínimo, si no, cómo le hacemos para sobrevivir.

El aumento al salario mínimo es un logro para toda la clase trabajadora. Me da gusto que a toda esa gente le vaya bien, ya se merecían ese aumento. A mis trabajadores no les pago el salario mínimo, les pago hasta tres salarios, porque ese es un negocio familiar.

Considero que el aumento del salario está bien, creo que nos va a favorecer a todos. No va a alcanzar para mucho, pero sí es cierto, la condición en la que estamos puede mejorar un poco. Vamos a confiar en que ahora que suban los sueldos se aumenten las ventas, porque no nos ha ido muy bien que digamos, está muy ‘piojo’.

“Esperemos que con ese aumento ahora sí nos alcance el dinero. Como ama de casa, me doy cuenta de que cada día las verduras, la carne, el frijol, el huevo, todo está muy caro, toda la canasta básica ya subió.

Habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esa decisión, y se respeta, pero por lo menos yo sí considero que es bueno, aunque sea poco, no importa, creo que vamos avanzando de forma positiva.

Como trabajadora me siento contenta, es algo que todos los trabajadores agradecen ese gesto. Desde que entró Andrés Manuel López Obrador ha subido el sueldo, con ningún otro presidente había pasado eso. Él se comprometió apoyar a los pobres y esperemos que cumpla con su compromiso en todo su gobierno.

Esperemos que ahora no sea así, porque si nos suben el sueldo y no hay mucho incremento de los precios, los beneficiados seremos nosotros los trabajadores para que nos alcance más el dinero. A veces vamos al mandado y ya se nos van hasta más de mil pesos por todo lo que uno lleva, y lo tenemos que hacer para comer.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.