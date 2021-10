Trabajadores en Mazatlán ya no ven la puerta con tantos aumentos en la canasta básica

Sinaloa.- Los mazatlecos que a diario salen a trabajar para llevar un sustento a su hogar ya no ven la puerta con tantos aumentos, sobre todo en la canasta básica.

Se entrevistó a algunos ciudadanos en Mazatlán y coincidieron en que es injusto que los precios vayan en incremento mientras los salarios siguen siendo los mismos. Destacaron que muchas familias no se recuperan de la crisis que ha dejado la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

El exhorto

Los trabajadores solicitan a las autoridades que busquen regularizar los precios de los productos de primera necesidad.

Un claro ejemplo es el kilo de carne, que cuesta a 190 pesos. Es tanta la crisis, que algunos han tenido que dejar de comprar carne y comen arroz y frijoles.

Estiman que los precios podrían subir por las fechas decembrinas.

También esperan que aumenten los salarios para enfrentar los gastos que se requieren.

“Ahorita no se conoce la carne”: Manuela Cárdenas, Ciudadana

“En diferentes colonias de la periferia no se conoce la carne, hay muchos sustitutos que se utilizan y que satisfacen en ocasiones la necesidad de alimentación.

Sabemos que la carne ahorita está muy cara, por eso tenemos que adaptarnos a otras alternativas.

Los salarios no son tan buenos, eso también lo sabemos, pero no podemos echarle la culpa al presidente de la república, este es un problema añejo. Si nunca se protestaba masivamente es porque todo el mundo tenía el pie en el cuello y no podía protestar, pero en realidad no nos merecemos los salarios que tenemos.

Ahorita ha aumentado en lo que lleva el presidente, es bueno, todo mundo lo ve reflejado, lo malo es el incremento de precios.

Desde hace meses han incrementado mucho y más lo que ocupamos para la despensa.

Si yo no tuviera apoyos del gobierno, no pudiera comprar todo lo que se necesita para subsistir.

Aunque sea un programa tenemos, el de adultos mayores. También está el de incapacitados y sembrando vidas. Esperemos que estos se conserven porque muchos dependemos de eso.

“A veces no sabemos ni cómo compramos”: Luis Pérez, Trabajador

No es justo que se incrementen los precios en productos que son de primera necesidad. A veces ya no sabemos ni cómo compramos lo que ocupamos, porque día con día la situación

se vuelve peor.

Yo creo que el problema es de los mismos comerciantes, porque el comerciante, a como está la situación, quiere ganar más para que le alcance, y así está canijo. El salario mínimo ahí está, eso es lo que debería de subir.

Pienso que deben adaptarse a lo que ganamos para que a uno le alcance, o tener un salario digno, pero no lo hacen.

Entiendo que en los gobiernos del PRI y del PAN el salario solo subía un tres por ciento, pero no lo veíamos reflejado nosotros, los patrones nunca los daban.

Hasta ahora incrementó un poco mi sueldo, se aumentó al 15 por ciento, desgraciadamente no puedo cubrir tanto gasto porque han subido muchas cosas estos últimos días.

La verdad yo o creo que esto se pueda componer, no van a modificar los precios, es más, van a volver a subir porque hay viene fin de año y es cuando más caro está todo, estaremos muy limitados.

“Los precios suben, pero el salario... nada”: Yolanda Velázquez, Trabajadora

Todo está muy mal, todo está subiendo, menos los salarios. Así no podemos comprar nada, mucho menos comer, porque todo está bien caro. Cada día se pone peor, la carne ya casi cuesta 200 pesos.

Ya no sabemos si comprar papas o frijol, porque también el frijol está por las nubes, también las verduras. Eso es lo peor, lo que sube es todo lo que uno ocupa para la despensa.

Sigo comprando el frijol porque es lo más básico que debemos tener en nuestras casas, para acompañar la comida.

También compro carne, pero poquito de cada cosa, nomás para darle sabor. Por ejemplo, si antes compraba un kilo de carne, ahora compro medio, porque solo para eso me alcanza, y hay gente que ya ni eso puede comprar, la situación se vuelve muy crítica, es el doble lo que gastamos ahora.

Lo peor es que todavía sufrimos los estragos de la pandemia, mucha gente todavía no tiene una fuente de trabajo, otras ganan muy poco dinero. Entonces, si suben los precios ya no vamos a comer. Confiamos en que ya no se incrementen los precios, que esto mejore.