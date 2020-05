Trabajadores no ven nada qué festejar este 1 de Mayo en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- En el marco del festejo por el Día del Trabajo, los mazatlecos ven un panorama incierto de empleo y crisis debido a la contingencia sanitaria.

Algunos conservan sus empleos, pero otros aguantan la crisis, conformados con el poco sueldo que les depositan. Otros más han recurrido a oficios alternos: cargadores en fruterías, repartidores en negocios de comida o pescadores.

Argumentaron que prefieren ganar poco a nada.

La preocupación constante de los entrevistados es lograr día a día llevar el sustento a sus familias, principalmente para lo básico, como son los alimentos.

Los entrevistados lamentan la falta de solidaridad con los tres niveles de gobiernos ante la crisis por la que atraviesan todos los mexicanos.

Aseguraron que no han tenido apoyos durante la pandemia.

No obstante, guardan la esperanza que hoy, a los que laboren, se les pague el triple, como lo marca la ley. Los que carecen desempleo seguro, como los transportistas, esperan tener apoyos y que el gobierno les extienda algún tipo de apoyo.

A veces nada más saco para las tortillas, Sergio Bonilla, pulmonero

Sergio Bonilla, pulmonero. Foto: EL DEBATE

Tengo más de ocho años como pulmonero, y nunca habíamos pasado por una situación tan difícil como ahora.

Desde que no llegó el turismo y mandaron a la gente a sus casa no hemos tenido ganancia.

Cuando mucho saco mis 100 o 200 pesos para comprar las tortillas y la comida, porque tengo familia.

Si yo no trabajo, mi familia no come.

Prefiero ganar eso, porque si dejo de trabajar ya no vamos a tener ni para comprar frijol, así que no tenemos de otra, aunque otros compañeros ya no tuvieron ni para recargar gasolina.

Lamentablemente, ni siquiera hemos tenido apoyo de las autoridades.

Creo que son insensibles, no se ponen en los zapatos de las familias que se han quedado desamparadas por la contingencia.

Seguimos esperando las despensas y los apoyos económicos que le solicitamos al gobernador del estado.

Hablo por todos mis compañeros y esperemos que todo esto termine pronto, porque tenemos que recuperarnos.

Tenemos fe en que para las vacaciones de verano, la situación mejore y lleguen turistas a Mazatlán para tener trabajo.

No he recibido ningún apoyo del gobierno, Jorge Luis Rodríguez, soldador

Jorge Luis Rodríguez, soldador. Foto: EL DEBATE

Yo tengo más de 40 años trabajando como soldador. Ya nos bajaron el sueldo.

Pero no me puedo quejar, de eso a nada...

Aparte, a esta edad nadie me va a querer contratar, menos con todo esto del coronavirus, no hay trabajo.

En mi casa tengo desempleados y con lo poco que gano ahí estamos sobreviviendo, de ahí tenemos que comer todos.

Todos mis compañeros están iguales, muchos no tienen trabajo.

El gobierno no nos ha dado ningún apoyo, ni a los que tengo en mi casa desempleados y menos a mí.

Debería dar despensas, apoyos económicos.

Esta contingencia solo ha traído crisis.

No tenemos nada qué festejar por el Día del Trabajo, es imposible teniendo a tanta gente sin empleo y en incertidumbre porque no tienen para darle de comer a sus hijos.

Deberían de conmemorarlo con apoyos a todos los trabajadores y desempleados, eso si sería bueno para todos, porque ya no tenemos para pagar servicios como el agua y la luz.

Esperemos que la emergencia termine pronto, y las autoridades implementen proyectos para recuperarnos.

No vamos a festejar el Día del Trabajo, Gabriel Arce González, despachador de gasolina

Despachador de gasolina. Foto: EL DEBATE

A pesar de que no perdimos el empleo, que eso se agradece, porque entiendo que hay muchas personas desempleadas.

Pero a nosotros no nos va tan bien como antes.

Ganábamos propinas y ya no estamos recibiendo ese apoyo extra que nos alivianaba para llegar bien a la quincena.

Los que nos daban propinas eran los que venían de visita a Mazatlán. También ya bajó la afluencia de clientes.

No vamos a festejar el Día del Trabajo porque este año no será como otros. Antes esperábamos este día para que nos lo pagaran triple, pero al parecer solo será un día normal.

No creemos que nos lo den triple, porque no hay muchas ganancias en la empresa.

El coronavirus nos cambió el panorama por completo. Nosotros esperábamos buena afluencia por las vacaciones, pero no se pudo por la contingencia.

El gobierno debe dar apoyos no solo a los desempleados, porque nosotros ganamos poco, lo que nos hacía mejorar el sueldo eran las propinas.

También tenemos derecho a que nos den apoyos como despensas, y por qué no, apoyos económicos.

