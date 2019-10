Tránsito de Mazatlán exhorta respetar espacios para discapacitados

Mazatlán.- Los agentes de Tránsito de Mazatlán elaboran al día entre 120 a 160 infracciones, entre las que destacan las que se realizan por estacionamiento en lugar prohibido o utilizar las áreas destinadas a personas con discapacidad, dio a conocer el comandante de Tránsito, Francisco Guerra González.

Recordó que se tiene en marcha un operativo enfocado a los centros comerciales, en donde se elaboran hasta 60 boletas por dejar estacionados los vehículos en los cajones azules, que corresponden a unidades en las que se desplazan las personas con discapacidad.

Comandante de Tránsito, Francisco Guerra González. Foto: Cortesía

Recordó que el Sistema DIF municipal otorga una calcomanía gratuita o tarjetón para evitar este tipo de infracción, por lo que exhortó a los propietarios de vehículos que tengan a un integrante de su familia con esa condición, que lo obtengan y se eviten problemas.

“Muchas personas se molestan porque ocupan estacionarse en los lugares para discapacitados pero no traen el distintivo. Si no traen el distintivo, lo sentimos pero tenemos que proceder contra todos porque al final de cuentas, no sabemos quién si lo ocupa o quien no, y tampoco podemos estar hasta una hora para ver quien lo lleva. Les pedimos a las personas que si lo ocupan, que se acerquen al sistema DIF es gratuito”, mencionó.

Guerra Martínez comentó que la mayoría de los centros comerciales han abierto sus puertas a los agentes de Tránsito Municipal para este operativo y pidió a la ciudadanía que si el vehículo cuenta con la calcomanía para discapacitados, pero no lo llevan en un momento determinado, que eviten usar un espacio que otra persona si lo requiera.