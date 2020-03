Tras alerta de Covid-19, IMSS Mazatlán trabaja en la suciedad

Mazatlán.- En plena alerta de coronavirus, Covid-19 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán, ubicado sobre avenida Ejercito Mexicano, también conocido como "Seguro Nuevo" trabaja "en la suciedad y con condiciones deprimentes".

Especial/EL DEBATE

Así es como lo señaló una lectora que además hizo llegar a EL DEBATE fotografías y videos que dejan ver como los baños, pisos y cortinas están totalmente sucios.

En entrevista, la mujer, que por temor a represalia decidió omitir su nombre, reveló que su familiar lleva más de un mes internado y que en lo que va de ese tiempo personal de la institución NUNCA han lavado o limpiado los baños, lugar que podría convertirse en un foco de infección.

Es deprimente ver como están los baños (...), no hay jabón, ni papel para lavarse y secarse las manos, señaló.

Los baños no son el único lugar que la denunciante señaló, incluso en una fotografía se puede ver como el piso de un elevador está totalmente sucio.

Especial/EL DEBATE

Además una de las cortinas que dividen a los pacientes está manchada con lo que parece ser vómito, sin embargo "eso ha de ser de años", expresó.

¿Qué dice el director del IMSS?

Al cuestionarle a la lectora si han buscado tener un acercamiento con el director para exponerle la situación de lo que ocurre, esta señaló que en el mes nunca ha logrado tener un acercamiento "ya que nunca está, o está ocupado".

Especial/EL DEBATE

"Esto es alarmante, los enfermos están encerrados, no hay ventilación y súmale que no hay higiene, esto quizás no sea un coronavirus pero sí un asco", finalizó.