Tras carnaval de Mazatlán, hay 715 casos sospechosos de Covid-19

Sinaloa.- Los casos sospechosos de Covid-19 en Mazatlán, superan por mucho a los casos activos. Según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta ayer el municipio registraba 203 casos activos, de los cuales 27 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas.

En contraste, los casos sospechosos en el mismo municipio sumaban hasta ayer 715. Todos se encuentran bajo vigilancia médica en espera de ser descartados o confirmados.

Mazatlán no reportó ayer ni una sola defunción nueva de Covid-19. No obstante, ya eran mil 608 los mazatlecos que habían perdido la vida por complicaciones de salud relacionados con la enfermedad desde que esta fue detectada. En el resto del sur del estado, no hay municipio que no reporte casos sospechosos de la enfermedad.

Leer más: El SNTE 53 respalda las acciones de la Sección 27 en Sinaloa

En tanto, San Ignacio había recuperado su condición de municipio libre de la pandemia.

Concordia y Escuinapa mantenían una baja incidencia con tres y cinco casos activos respectivamente. Rosario contaba con 13 casos activos hasta ayer.