Tras pleito, hoy inicia el servicio de taxis de la CROC

Mazatlán, Sinaloa.- Hoy, taxis de la agrupación CROC empezarán a brindar el servicio a la ciudadanía mazatleca con 30 unidades, de las cuales algunas son aurigas.

Abelardo Gómez Moraila, integrante de la mesa directiva de la CROC, comentó que empezarán a trabajar con la mitad de las unidades, pero en total serán 60 vehículos, de los cuales 45 serán taxis y 15 aurigas.

Mencionó que cuentan con el permiso de Vialidad y Transporte del Estado para trabajar en todo el municipio, y para el aeropuerto solamente podrán llevar, mas no cargar pasaje en esa terminal.

Dijo que la novedad que traen para la ciudadanía es una buena tarifa para así apoyar la economía mazatleca, esto porque si en los otros taxis cobran en una dejada 60 pesos, la tarifa de la CROC será de 45.

Comentó que por el momento no se tendrá servicio por vía telefónica porque no tienen las 60 unidades y no quieren quedar mal con la sociedad al no acudir cuando se lo soliciten.