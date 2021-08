Tras tormenta tropical Nora, afecta a población el desbordamiento de arroyos en Concordia, Sinaloa

Sinaloa.- Decenas de comunidades y la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa, fueron afectadas por el desbordamiento de arroyos tras el paso de la tormenta tropical Nora.

Pueblos como Tepuxta, Cerritos, San Juan de Jacobo, Mesillas y parte de Concordia quedaron totalmente incomunicados. Las personas no pueden entrar ni salir porque los arroyos se encuentran a su máxima capacidad.

El presidente municipal de Concordia, Trinidad Osuna Lizárraga señaló que tuvieron más de 30 horas continúas de lluvia lo que provocó el nivel del agua.

"Muchos canales ríos y arroyos se nos desbordaron, por lo tanto tuvimos que evacuar y resguardar a algunas familias, se habilitó el albergue del auditorio DIF", expresó Trinidad Osuna Lizárraga.

Se evacuaron alrededor de 3 familias, un total de 12 personas de la cabecera municipal. El alcalde dijo que las afectaciones son menores. Aseguró que lo importante es no tener pérdidas humanas. Exhortó a la población de Concordia a seguirse cuidando, a qué no se arriesguen y no salir de sus hogares.

Los puntos que cerraron fueron el puente rumbo a Mesillas Tía Chana, El puente Principal de Concordia y el acceso por la Maravilla. En el Verde se cerró el paso de manera automática, el agua llegó hasta el boulevard. En Tepuxta también se cerró el arroyo.