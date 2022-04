Tras tres días de ausencia, reaparece Juan Ramón Alfaro, secretario de Seguridad Pública de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Tras varios días de ausencia y haber sido acusado por el propio alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el secretario de Seguridad Pública reapareció de manera espontánea en el área de ingresos donde supuestamente acudió a pagar su impuesto predial.

¿Oiga secretario que nos pudiera comentar sobre las acusaciones por parte del alcalde donde se menciona la otorgación de algunos ascensos a familiares, amigos?

Alfaro Gaxiola: No, yo no doy ascensos, yo no estoy facultado para dar ascensos, el Órgano Interno de Control sabe bien eso, yo no estoy con esa facultad para dar ascensos.

¿Quién es el facultado para proporcionar esos ascensos?

Alfaro Gaxiola: El facultado ahí es el presidente municipal, mi firma es como de visto, pero yo no puedo dar esos ascensos.

¿Usted puede dar algunas recomendaciones?

Alfaro Gaxiola: No tampoco puedo dar recomendaciones.

Reaparece secretario de Seguridad Pública de Mazatlán | Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

¿Secretario es verdad que algún familiar de usted, hasta se habla de una hija que recibió un ascenso?

Alfaro Gaxiola: Ahí sí les voy a pedir respeto por mi familia, por mi hija, mi hija es una policía que decidió seguir mi carrera, ella cuando yo empecé como director ella ya estaba en las filas de la academia, ella no ingresó cuando yo estaba, ingresó mucho más antes, tiene su academia, tiene sus estudios y es Policía de Tránsito de carrera.

¿Hay algún otro familiar en la secretaría?

Alfaro Gaxiola: Su esposo de ella, ellos se conocieron cuando estaban en la academia y ahí mismo se casaron, son mi yerno y mi hija, ellos están desde antes de que yo agarra la dirección, ellos ya eran cadetes.

¿Con respecto a la petición de desalojo donde se dice que hubo omisión por su parte?

Alfaro Gaxiola: El jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública ya contestó, ya tienen copias el presidente municipal, el Órgano Interno, tiene copia el Secretario del Ayuntamiento, tienen copia los regidores, tiene copia Asuntos Internos donde sí se actuó pero no íbamos a violentar los Derechos humanos de los ciudadanos, y ya que los actuarios decidieron retirarse pues nos retiramos.

¿Piensa renunciar o ya le pidieron la renuncia?

Alfaro Gaxiola: Yo sigo trabajando como el primer día, tuve dos reuniones en Culiacán, estoy convocado a otra reunión al Salón gobernadores, ustedes mismos lo pudieron constatar cuando estuve en dos reuniones, una de Coparmex y otra de Canaco en el Teatro Ángela Peralta.

¿Sobre la investigación que hay en su contra que le han comentado?

Alfaro Gaxiola: No hay nada que investigar, porque yo no estoy haciendo cosas, yo siempre he estado adentro de la ley y siempre he estado adentro de la ley.

¿Sobre las denuncias de personas que comentan que se les estuvieron vendiendo ascensos?

Alfaro Gaxiola: Ya tiene conocimiento el Órgano interno sobre eso, yo mismo le puse a quienes nos falsificaron las firmas, y ya tiene el órgano interno eso.

¿Se considera una persona limpia de cualquier cargo que se le está imputando?

Alfaro Gaxiola: yo siempre estoy por adentro de la ley.

¿Las falsificaciones de las firmas de quiénes son?

Alfaro Gaxiola: Aparece mi firma y aparece la firma de nuestro señor presidente municipal.

Tras dar las declaraciones el Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Álfaro Gaxiola se retiró tranquilamente donde ya lo esperaba la unidad en que se traslada con el personal encargado de su seguridad.