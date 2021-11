Tres meses lleva una fuga de aguas negras a un costado de la carretera Internacional

Sinaloa.- Tres meses es el tiempo que lleva una fuga de aguas negras a un costado de la carretera Internacional, frente al Colegio Hispanoamericano en la ciudad de Mazatlán.

Juan Lizárraga, locatario de un negocio que se ubica justo en el derrame, comentó que ya han reportado a Jumapam, pero el personal solo observa y se va, no reparan la fuga.

“Ya hemos reportado una infinidad de veces pero no arreglan aquí. Sí viene gente de la Jumapam, pero nomás llegan a ver y se van, no hacen nada; nosotros somos los más afectados, ya no aguantamos el olor”, dijo Juan Lizárraga.

Julio César García Ruiz comentó que después de la 1:00 de la tarde los fétidos olores se vuelven insoportables.

“Llegan los clientes pero se van, no aguantan la peste, esto nos afecta a nosotros en las ventas, no se diga a la salud, esto representa un foco de infección”, expresó Julio César García.

Estiman que la fuga surja de una empresa cercana, pues del sistema de alcantarillado sale masa. Las personas que pasan por el lugar caminan con precaución, pues temen caer a la zona donde está el vertimiento. Incluso los vehículos tienen temor de transitar por ese lugar.

Exhortan a Jumapam para que acudan a reparar el derrame.