¡Triste septiembre! Músicos en Mazatlán auguran un mes patrio con muy poco trabajo

Sinaloa.- Unas fiestas patrias sin laborar es la que auguran los trabajadores de la música, tras la actual situación de los contagios de coronavirus, que continúan presentándose en la región.

Marco Antonio Gordoa Obeso, secretario general del Sindicato de Músicos, aseguró que la situación de contagios de Covid-19 sigue repercutiendo en todos los ámbitos de Mazatlán, entre ellos el de la música.

Dijo que el incremento de casos de personas infectadas por la enfermedad no solo afectó al sector turístico en el pasado periodo vacacional de verano, ya que los trabajadores de la música también resintieron los efectos de la baja de visitantes, lo cual se reflejó en los atractivos del puerto.

Gordoa Obeso reconoció que hasta el momento no han recibido indicaciones de la autoridad en torno a las formas que trabajarán para las fiestas patrias, aunque no descartó que no tengan fuentes labores.

Señaló que las playas y los establecimientos como restaurantes y marisquerías siguen siendo los lugares que dan un respiro a la actividad que prestan los filarmónicos de la ciudad.

Leer más: Crecimiento urbano de Mazatlán afecta a la fauna, señalan ambientalistas

Hasta ayer, aseguró que de los 250 afiliados a la agrupación sindical que preside, al menos un 50 por ciento de los trabajadores de la música se encuentran trabajando, principalmente los fines de semana.