Turismo asegura que advertencia de USA no afecta afluencia turística a Mazatlán

Sinaloa.- La inseguridad para nada afecta a Sinaloa en la afluencia de turismo nacional e internacional, y se trabaja en la prevención para evitar que se pierda lo ganado, aseguró la secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega.

El principal destino, que es el puerto de Mazatlán, se mantiene seguro. Negó que los cruceristas no bajen de los buques por la inseguridad.

Destino seguro

Añadió que el 70 por ciento de los pasajeros de los buques turistas descienden, incluso en el último buque de la línea naviera Panorama, descendió el 80 por ciento de los visitantes a pasear por el puerto.

En relación con la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a México, en especial a Sinaloa, la funcionaria indicó que esto no es nuevo, y respecto a Mazatlán, no hay restricción.

Solo les piden viajar por aire o por mar. Asimismo, moverse en sitios más seguros como es la zona dorada y el centro histórico de Mazatlán.

Torres Noriega fue entrevistada previo a la reunión con los socios de la Coparmex, que preside Fernando Valdez Solano, y reiteró que en Sinaloa se atiende el tema de la seguridad y también de sanidad, ya que aún persiste el covid-19.

En la entidad se han registrado algunos hechos violentos, pero son aislados. Sinaloa es un estado seguro, y en especial Mazatlán, así lo perciben navieras y los turistas que vienen a este destino de playa.

Promoción

La Sectur cuenta con una partida de 124 millones de pesos para la promoción de Sinaloa, expresó la funcionaria. La promoción al exterior se da directamente en líneas áreas. Se trabaja para fortalecer la conectividad internacional, pero no detalló a cuánto ascienden los recursos en esta promoción.

Torres Noriega indicó que así como lo estipula ley, se hace uso de los porcentajes permitidos del impuesto sobre hospedaje.

Hasta ahora se ha ejercido alrededor del 30 por ciento de los 124 millones de pesos para este año. La promoción es para los 18 municipios de la entidad, pero por ser el principal destino Mazatlán, es el más promovido.

Los Datos

Seguridad

Autoridades aceptan que hay hechos violentos en Mazatlán y toda la entidad, pero insisten en que estos son aislados, que no afectan en la afluencia de turismo nacional y extranjero.

Promoción

La secretaria de Turismo aseguró que para promoción turística tienen una partida de 124 millones. Esto forma parte del impuesto pro turismo. Hasta ahora se ha ejercicio el 30 por ciento del monto de este año.

