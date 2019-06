Turista se queda dormido y choca contra carros estacionados

Mazatlán, Sinaloa.- El exceso de velocidad y la combinación con el alcohol fue la mezcla errónea para un joven originario del estado de Coahuila, pues al quedarse dormido y perder el control de su vehículo este originó un choque con miles de pérdidas materiales, en avenida Camarón Sábalo aún costado de un salón de fiestas, ubicado en el fraccionamiento Sábalo Country aproximadamente a las 06:00 horas.

Las unidades involucradas son un Nissan de la línea Versa gris con placas de Coahuila el presunto responsable del accidente y dos Volkswagen uno de la línea Jetta y el otro Tiguan con placas de Jalisco, ambos vehículos blancos y que se encontraban estacionados.

Según la versión de alguno testigos que a esa hora se encontraban haciendo ejercicio el conductor del Versa maneja de sur a norte por la rúa antes mencionada y de un momento otro perdió el control de la unidad se estrelló con un centro carga con cables de alta tensión, posteriormente se impactó con el cofre del Jetta el cual dejo totalmente desbarató.

Luego se estrelló con la Tiguan igual en la parte del cofre para quedar prensado entre un poste de concreto, una palmera y la Tiguan.

El turista se quedó dormido, lo que provocó el accidente. Foto: Raúl Brione/EL DEBATE

"Yo estoy aquí desde que paso el accidente, siempre he dicho que estos jóvenes de ahora no tienen miedo, cómo te atreves a andar en un lugar que no conoces, tomando en exceso de velocidad eso es una tontería la verdad, menos mal que no paso a mayores, y el joven está bien por el momento" dijo un Nicolás un residente del fraccionamiento Sábalo Country.

Poco a poco el lugar se fue llenando de curiosos y se preguntaban como es que había pasado el accidente comenzaban a tomar fotos algunos a grabar y otros detenían sus carros para apreciar el accidente.

No hubo personas lesionadas pues dos de los carros estaban vacíos, ya que se encontraban estacionados, el conductor del Versa solo traía un una herida en el rostro y salió por sus propios medios.

Al lugar acudió una ambulancia de una clínica particular que se encuentra a unos metros del lugar del accidente pero no hubo necesidad de trasladar al sujeto.

Poco después salieron los dueños de los carros involucrados que dicen tener una agencia de viajes de transporte en autobús quienes rápidamente llamaron a sus aseguradoras.

Policía Turística fue el personal que se hizo cargo de levantar el parte vial del accidente.

No hubo necesidad de trasladar los carros al corralón municipal pues todos contaban con su seguro los cuales ya habían solicitado las grúas para trasladarlos al taller correspondiente.

Una vez que se llegó el acuerdo con las tres aseguradoras los agentes de la Policía Turística se retiraron del lugar.

Mientras que la gente seguía tomando fotos y vídeos en lo que se llevaban los carros.