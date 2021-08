Turistas en Mazatlán deberán mostrar certificado de vacunación Covid-19, anuncia alcalde

Mazatlán, Sinaloa.- A partir de esta semana y por tiempo indefinido, turistas que visiten el puerto de Mazatlán deberán presentar su certificado de vacunación Covid-19 en hoteles, comercios, mercados, estadios, centros recreativos, centros comerciales, bares, restaurantes y antros, expresó el alcalde Luis Guillermo "Químico" Benítez Torres.

El presidente municipal de Mazatlán dijo que este documento ya está siendo solicitado en la mayoría de estos establecimientos, salvo algunos que están por integrarse este día.

Exigen el certificado de vacunación contra Covid-19 para ingresar a establecimientos de diversos giros en Mazatlán. Foto: Cortesía

Destacó que la medida ha sido respaldada no sólo por los empresarios del puerto, sino por la población en general, quienes sí están presentando el certificado en los accesos a los establecimientos.

“Ahorita tuvimos un pequeño problema con la Asociación Nacional de Tiendas, Centros Comerciales, les dijimos que cuando alguien no lo trajera, puede haber tolerancia, pero que la segunda vez no, pero nos dimos cuentan que están permitiendo a todo el mundo entrar y no cumplen, y ya les dijimos que los vamos a sancionar”, recalcó el Químico Benítez.

El presidente municipal añadió que la semana de concientización ya pasó, por lo que sin la presentación del certificado no se podrá acceder a comercios y establecimientos diversos.

