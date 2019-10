UTESC anuncia la campaña Suma de libros

Escuinapa.- En busca de rescatar el habito a la lectura y de investigación de los estudiantes, la Universidad Tecnológica de Escuinapa podrá en marcha la campaña “Suma de libros”, con la que buscan aumentar el acerbo de su biblioteca que fue severamente dañada con el paso del huracán “Willa”, el 23 de octubre 2018.

Julio Cesar Ramos Robledo, rector de UTESC explicó que la campaña “Suma de libros” se realizará de manera masiva en el municipio, para hacer extensiva la invitación a la población en general, a las autoridades municipales y empresarios de esta localidad.

“La idea principal es que la biblioteca recién aperturada de la Universidad pueda tener acervo bibliográfico para las siete carreras que tenemos y para cualquier estudiante que desee consultarla en el municipio”, mencionó el rector.

Será del 4 al 8 de noviembre que la campaña en busca de libros se realizará en el municipio e instalarán módulos en diferentes puntos de la ciudad, para invitar a los escuinapenses a sumarse a esta noble causa. También se ha aperturado una cuenta a nombre de la Universidad, para quien desee contribuir económicamente en esta campaña.

Mencionó que el llamado también se efectuará de manera formal con autoridades municipales, estatales y con empresarios de la región.

Foto EL DEBATE

“Es importante informarle a la población que la biblioteca ya ha sido abierta, ya que después de un año del huracán Willa registró severos daños en su infraestructura y en libros, por ello es la primera vez que hacemos este llamado de apoyo a la ciudadanía escuinapense”, señaló.

El rector dijo que la biblioteca de la Universidad sí cuenta con libros de las diferentes carreras, aunado a una biblioteca nacional digital en donde los estudiantes pueden consultar cualquier tipo de bibliografía que esté en esa plataforma.

Hizo énfasis que el interés de fortalecer la biblioteca de la Universidad es con el objetivo de fomentar en los estudiantes el habito a la lectura y la investigación, ya que han detectado que en la actualidad los jóvenes leen poco y no analizan la información solo cortan y pegan de internet.

“Hay muchas cosas que el estudiante checa en internet y lo que estamos viendo es que esto ha generado que el estudiante ya no lea, que no haga un análisis, porque buscan un extracto o resumen pero no es analizado y realizado por el estudiante, por eso creemos necesario que el estudiante vaya y busque un libro es una parte importante que queremos rescatar”, puntualizó el rector de UTESC.