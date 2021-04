Un día a la semana reciben agua potable en zona rural de Mazatlán

Sinaloa.- Ante la sequía los habitantes de la zona rural de Mazatlán tienen que cuidar extremadamente el agua, pues en algunas comunidades pasa solo una vez por semana.

Más de 18 comunidades son las afectadas por la sequía, según Jumapam.

Aunque hay algunas comunidades a las que la pipa lleva agua dos veces por semana, como el caso de El Espinal, hay comunidades, como Los Limones, que solamente pasan los jueves.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Zozobra

Ofelia Tirado, de la comunidad de El Espinal, comentó que las pipas entregan agua, sin embargo, hay días en los que no alcanza.

Leer más: Estudio: 1 de 3 personas que superan el Covid-19 desarrolla problemas neurológicos

“En Jumapam nada más nos dicen que cuidemos el agua, eso ya lo sabemos, nosotros lo que necesitamos son acciones porque estamos sufriendo”, expresó Ofelia Tirado.

Isabel Ramírez tiene un negocio de cría de pollos en Los Limones y la escasez del vital líquido afectó su economía.“Hubo un momento en el que pensamos en dejar este negocio pero somos varias personas las que nos mantenemos con esto. Es una tristeza ver la resequedad en la que vivimos”, expresó Isabel Ramírez. Aseguran que tienen que hacer hasta lo imposible para que le rinda el agua durante ese lapso.

Reciclan el agua

Las madres de familia han aprendido a reciclar el agua, cuando lavan, riegan las plantas con agua jabonosa.

En La Puerta de Canoas, las cuatro pipas de Conagua y dos particulares llenan el aljibe que se ubica en la entrada del pueblo para que pueda salir el vital líquido de la llave en las viviendas.

En la comunidad hay vecinos que no duermen con la esperanza de que en la madrugada llegue el agua potable.

La zozobra de las familias es que está por llegar la temporada de verano y tienen que estar bañando constantemente a los niños, pues de lo contrario sufrirán de deshidratación.

Los vecinos la piensan hasta para ir al baño. De no ser necesario, no le bajan a la palanca del inodoro, pues según las madres de familia, no están en condición de tirar una sola gota.

Otras personas solo lavan una vez por semana y lo indispensable, pues al lavar se gasta mucha agua.

Leer más: A Estados Unidos lo golpea una rara escasez por pandemia: la cátsup

Expectativas

La única esperanza que tienen los pobladores es el acueducto de la presa Picachos. Confían en que las autoridades puedan realizar un proyecto en el que se beneficia la zona rural no solamente el puerto de Mazatlán. Desconocen qué harán si este año no vuelve a llover.

El Dato

Desigualdad

Algunos habitantes revelaron que en algunas ocasiones la pipa no distribuye en partes iguales el agua, aseguraron que algunas personas pagan para que les llenen sus propios aljibes y a causa de esto muchas familias se quedan sin agua.