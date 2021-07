Un grupo de desplazados habita casas inconclusas en Mazatlán

Sinaloa.- Ante la desesperación y la falta de recursos para rentar una casa, algunas familias de desplazados del sur del estado ya ocuparon las viviendas que se ubican en el fraccionamiento Cvive en Mazatlán.

Van lentos

María de los Ángeles Patrón fue una de las primeras personas que se unieron al Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS).

María de los Ángeles comentó que los trabajos van lentos pero la necesidad y para evitar que las casas fueran invadidas, decidieron irse al mencionado fraccionamiento.

“Nosotros tenemos una semana aquí. Los servicios van muy lentos. El muchacho que anda construyendo las puertas nos dice que no dan las medidas porque están mal construidas. Urgen los servicios. Si nos vinimos era para no pagar en otro lado. Hay gente que quiere meterse a invadir y se corre el riesgo porque no hay escrituras todavía”, expresó la señora Patrón.

Rocío Quiñones de la sierra de Concordia comentó que llegaron a su nueva casa para evitar los gastos de pagar renta pues su esposo es albañil y no tiene un trabajo estable.

Rocío reveló que tiene cuatro años como desplazada.

Recordó que había meses en los que no podían pagar la mensualidad y dar de comer a sus dos hijas.

Valió la pena luchar

En el nuevo fraccionamiento hay cuatro familias. La mayoría de las jefas de familia aseguraron que valió la pena luchar en diferentes manifestaciones, como en el caso de Sonia Lety Rendón Delgado, quien acudió a todas las marchas para presionar a las autoridades a que se construyeran las 50 viviendas.

“Yo tengo tres semanas. No me ha ido muy bien porque nos faltan los servicios. Gracias a Dios que sí valió la pena. Los demás están luchando. Primero no creían, pero ya ven que sí”, dijo Sonia Rendón.

Aseguró que todas las beneficiarias seguirán en la lucha para buscar que todas las familias sean beneficiadas con un hogar, luego de sufrir a causa de la violencia.

El Dato

La vivienda

Las casas constan de un baño completo, un cuarto para sala comedor, cocineta y dos recámaras. Se presume que se ha tenido una inversión total de 44 millones de pesos en estos inmuebles para desplazados en Mazatlán.

