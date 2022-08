Un obstáculo para El Químico Benítez, no para Mazatlán, responden regidores al alcalde

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres recalcó que los regidores del PAS son “un obstáculo”.

No quería opinar

Sobre las declaraciones de Reynaldo González Meza, quien aseguró que se podría caer un 80 por ciento de la obra pública, el alcalde dijo: “Sobre el regidor, prefiero no opinar, ya conocen mis razones”. Benítez Torres les pidió a los ediles del Partido Sinaloense que se pongan a trabajar.

“Yo les pediría a los regidores del PAS que se pongan a trabajar, no ser un obstáculo para que la ciudad progrese, no hacen nada más que criticar al gobierno de que son parte”, comentó el presidente municipal.

‘Obstáculo para él’

El regidor Reynaldo González Meza confirmó que sí es obstáculo, pero para el “Químico” Benítez, no para el municipio.

“Yo me siento conforme con la responsabilidad que he tenido como regidor. A lo mejor (Benítez) está molesto porque no nos hemos quedado callados”, opinó González Meza.

El edil recordó que el tema de la compra de luminarias por cientos de millones de pesos y las consecuentes denuncias han molestado al presidente municipal.

“El alcalde no estaba acostumbrado a la crítica. Con el cabildo anterior, con todo respeto, él nunca tuvo ningún obstáculo; él, no Mazatlán; lo que a él se le ocurría lo hacía, ahora que se le está preguntando y que se está investigando, siempre con conocimiento de causa, al señor no le agrada”, sostuvo González Meza.

‘Sí trabajamos’

La edil América Carrasco Valenzuela aseguró que la fracción del PAS sí trabaja.

Entre las propuestas que han realizado hay modificaciones al reglamento a la administración pública para integrar a la mujer, propuestas de diagnósticos para el área de peatones, playas incluyentes, además de una reforma en el programa de adquisiciones.

“Deberíamos de ver a qué se refiere el presidente, si somos un obstáculo por estarlo vigilando, está dentro de las facultades de los regidores. Somos la única fracción del partido que ha estado muy congruente desde el inicio en llevar a que resuelvan los órganos, en (tema) luminarias, en cultura también”, añadió.

Te recomendamos leer:

Para entender...

Denuncias de regidores del PAS a la Comuna

En diferentes ocasiones, los regidores del PAS, América Carrasco Valenzuela, Reynaldo González Meza y Francisca Osuna, han emitido denuncias en la ASE contra el Ayuntamiento. La primera fue por el caso de la compra directa de luminarias. También acudieron a la Fiscalía General del Estado. Además, han solicitado transparencia en el Instituto Municipal de Cultura.