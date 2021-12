Un total de 180 trabajadores han sido despedidos del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- En el Ayuntamiento de Escuinapa se ha iniciado con el proceso de despidos se lleva un total de 180 trabajadores despedidos, y aún permanecen en análisis de la plantilla laboral para valorar si se efectúan más despidos.

Sofía Rodríguez, oficial mayor informó que desde el inicio de la actual administración se ha actuado con responsabilidad en la depuración de la plantilla de trabajadores y se lleva un total de 180 despedidos.

“Se han dado de baja a 32 funcionarios y en total a 180 empleados junto con los funcionarios incluidos, hemos tenido respuestas favorables por esa parte, hemos conveniado con casi 40 empleados para que reciban su finiquito. Por cuestiones de economía hemos aplicado una estrategia para poderles liquidar y no afectarlos más”, mencionó la funcionaria municipal.

Dijo que los pagos se han efectuado de manera institucional, lo que a derecho corresponde y si no es muy gravosa para el ayuntamiento, se les está efectuando en un solo pago, a otros en dos.

“El finiquito para funcionarios está presupuestado, aclaremos esa parte, no es un finiquito, es lo que a sus prestaciones proporcionales les corresponden de acuerdo al tiempo laborado en este 2021 en el Ayuntamiento de Escuinapa”, puntualizó.

La mayoría de los trabajadores que fueron despedidos pertenecieron a la administración de Emmett Soto y uno que otro de otras administraciones.

“Hemos analizado a empleados que ingresaron en otras administraciones. ¿Por qué? No queremos afectarlos en su antigüedad, estamos analizando conforme a su expediente de personal y si encontramos que hay actas administrativas u otro tipo de situaciones (se dan de baja). Pero si es un empleado responsable se valora la posibilidad de dejarlo, se está analizando la funcionalidad de cada uno de los trabajadores”, indicó.

Enfatizó que en la administración de Blanca Estela García Sánchez han ingresado los funcionarios y 60 personas, no ha sido los mismos que han dado de baja, lo han hecho de una manera preventiva, por la situación económica del municipio, ya que no se cuenta con recursos suficiente para sostener una nómina tan grande, ya que se encontraron en plantilla a 712 trabajadores y actualmente su platilla no excede los 600. Y se detectó que se tenía a muchos trabajadores eventuales alrededor de 50.

Concluyó diciendo que han detenido los despidos y la contratación de nuevo personal, para analizar detalladamente la plantilla laboral con la que se cuenta y ver si hay trabajadores que pueden ser rescatados para que continúen al servicio del municipio.