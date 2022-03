Universitarios, en zozobra por el conflicto entre la UAS-SAT

El vicerrector de la UAS en el sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, resaltó que no hay riesgo de que el SAT les embargue los recursos, como lo expuso el pasado jueves el rector Jesús Madueña. La universidad interpuso una demanda de nulidad del juicio y los protege para que el SAT no pueda embargar ni un solo peso de la institución, abundó el funcionario. Esta medida debe dar tranquilidad a los universitarios.

Otros que prefieren no opinar sobre el tema de la UAS y el SAT, temen tener repercusiones ya que aseguran que con el actual gobierno ya no saben cómo actuar porque luego hay persecución.

