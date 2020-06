Uno quisiera hacer más por ellos: Paramédico a enfermos de Covid-19

Mazatlan, Sinaloa.- Eduardo Efraín Sosa López, de 29 años y bombero paramédico desde hace 15 en el cuerpo de Bomberos Veteranos Mazatlán, arriesga día a día su vida para brindar atención a personas sospechosas de Covid-19 en la ciudad.

“La situación es un poco difícil ya que primeramente han ido aumentando día a día los casos. De cada 10 emergencias que acudimos, hay seis resultan con sospecha de Covid-19. El tiempo de respuesta de nosotros es inmediata ante la emergencia, pero desafortunadamente, al arribar al hospital, el tiempo de espera para que los puedan recibir es de una hasta cuatro horas”, mencionó Sosa López.

En las últimas dos semanas se han desatado las cifras. Inclusive, ya en estos últimos días han sido de cuatro a seis personas por día que han atendido los elementos de Bomberos Veteranos, quienes acuden al llamado de la ciudadanía que tiene algún familiar que presenta los síntomas de los contagiados de Covid-19.

Los hospitales

“Los hospitales ya están casi colapsados en la cuestión de personas infectadas. Nos dicen que ya no pueden recibir más, pero desafortunadamente las personas necesitan la atención y por eso no la pueden negar. Desconocemos el protocolo que estén manejando, desconocemos cuáles son sus prioridades en cada hospital, pero sí hemos batallado mucho en la cuestión de que el tiempo de que nos reciban a un paciente han tardado hasta cuatro horas, siendo que son pacientes críticos y hasta a veces van graves. Los encargados solo nos dicen que están saturados, que están colapsados, que ya no pueden recibir más pacientes”, comenta.

El joven voluntario menciona que ellos tienen también familia, a personas adultas en casa, y que la mayoría de los enfermos que han atendido con sospecha de Covid-19 son adultos mayores, y al estar esperando que reciban la atención médica afuera de algún hospital, han perdido la vida.

“Esos son momentos que a uno lo marcan porque son personas que pudieran ser algún familiar, y el hecho de que no los atiendan debido a que estén colapsados o algún otro impedimento de los médicos de cada hospital, eso sí te marca, porque uno quisiera hacer más por ellos, pero desafortunadamente los protocolos que manejan en cada clínica o hospital son independientes a nosotros”

.Su familia

Desde hace más de cuatro semanas, Sosa López no ha visto a su familia. No se puede acercar a verlos ya que es propenso a tener el virus y en su casa hay adultos mayores a los que pudiera contagiar. En los días normales antes de esta pandemia, vivía con sus papás, una hermana y una sobrina, con quienes solo mantiene comunicación por vía telefónica. Sin embargo, indica que no es lo mismo hablarles que estar con ellos y convivir.

Se encuentra en cuarentena en la estación de Bomberos Veteranos ya que es uno de los paramédicos que atienden los casos de Covid-19.

Los incrédulos

Sosa López refiere que hasta el momento hay muchas personas que no creen que exista este virus, debido a que desconocen o no están dentro del sistema, o hasta que realmente le sucede a algún familiar es cuando creen.

Lo que es recomendable es que si no tienen que salir de casa, no salgan. Muchas veces las personas van y visitan amigos, familiares, salen a lugares públicos que realmente no ameritan salir de casa y lo hacen porque desconocen o no creen en la enfermedad hasta que lo viven. Si salen de casa, que solo sea para lo necesario, ya sea a trabajar, pero al arribar a casa, tener las medidas de higiene necesarias.

Efraín Sosa, preparándose. EL DEBATE

Comenta que haber suspendido la restricción de la venta de cerveza ha generado que se desataran las fiestas en la vía pública y convivios.

La gente sale y esto ha hecho que aumenten las personas en la calle. Inclusive han causado accidentes, los cuales no han bajado, y sí han aumentado los índices de casos sospechosos o contagios de Covid-19, dijo.

Las cifras

Efraín Eduardo explica que cuando inició la pandemia, atendían un caso por semana y hoy en día es de seis a ocho casos por día.

Han presenciado de dos a tres decesos por día de personas presentaron los síntomas y fallecen a consecuencia de este virus.

Los casos y decesos han aumentado en un 300 por ciento al día y prácticamente han sido en las últimas dos semanas, de los cuales 30 casos han sido confirmados y 15 están en sospecha.

De los casos confirmados, han fallecido de seis a ocho personas.

Son alrededor de siete elementos que atienden a pacientes o sospechosos de Covid-19. Se protegen con un equipo de seguridad que se llama Tivek, que consta de un overol blanco, cubrebotas, cubrebocas N-95, lentes transparentes, careta y guantes quirúrgicos, lo que no garantiza que no vayan a contraer el virus.

El sector salud ha sido el más afectado al dar atención oportuna a enfermos de Covid-19. EL DEBATE

Algunos de estos equipos de protección han sido donados por Protección Civil del Estado, pero la mayoría ha sido costeado por la propia estación.

Si alguna persona quisiera donar algún artículo de estos, guantes o cubrebocas, son bien recibidos, ya que es una institución que día a día salen a atender emergencias y estos equipos no son reutilizables.

Una vez que atienden a un paciente confirmado de Covid-19 tienen que desechar estos equipos debido a que pudieran propagar este virus no solamente en la estación, sino con personas que son atendidas.

A medida que la pandemia avanza, Sinaloa es uno de los estados con más casos del virus. EL DEBATE

Efraín Eduardo menciona que al salir a una emergencia muchas veces no les dicen realmente lo que tiene el enfermo, pero al llegar al domicilio no ingresan hasta comprobar lo que está pasando, y si la sintomatología los hace sospechar que sea coronavirus, se equipan e ingresan para valorar a las personas y los prediagnostican como sospechosos.

Los familiares

En algunos casos, al atender la emergencia, los familiares de los enfermos se niegan a aceptar que su pariente esté enfermo de Covid-19, a pesar de presentar los síntomas característicos, y por protocolo médico se tienen que manejar así, y al llegar al hospital, los tienen que ingresar por el área de Covid-19.

Actualmente, el principal síntoma que se maneja como sospechoso para Covid-19 es la dificultad para respirar.

