Urbanos mantienen ligera demanda de pasaje por Covid-19 en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- A casi cinco meses de la pandemia de coronavirus en el país, el transporte público urbano de Mazatlán comienza a registrar un leve aumento en el servicio que ofrece a la población.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos, Faustino Mejía Chávez, comentó que de un 50 por ciento de la demanda que tenían a principios del periodo vacacional de verano, los traslados incrementaron un 15 por ciento, que es insuficiente para los gastos que generan los propietarios de las unidades.

Siguen los descansos

Para evitar despidos de personal ante el número de servicios que actualmente brindan, indicó, los choferes trabajan tres días consecutivos y posteriormente descansan un día.

Reconoció que la estrategia se debe a que se busca que el trabajador no deje de operar, no obstante que las ganancias, que van de los 200 a los 300 pesos al día, no son las idóneas para los permisionarios, aunque por lo menos sacan recursos para mantener sus vehículos en movimiento.

Dijo que la Alianza de Camiones cuenta con alrededor de 720 operadores, que se encuentran distribuidos en la conducción de 505 camiones, que a consecuencia de la contingencia sanitaria solo operan 380 y 390 vehículos.

Mantienen rutas

Precisamente, para ofrecer un mejor servicio, aseveró, han tenido que aumentar el número de carros en comparación con los primeros dos meses de la cuarentena, donde el parque vehicular se mantuvo en un 50 por ciento, ya que la demanda había caído de manera estrepitosa en un 25 por ciento a raíz de que la gente se mantuvo en sus casas para evitar los contagios de la enfermedad Covid-19.

Estrictos con el pasaje

La situación de la pandemia, señaló, ha hecho que el organismo que preside tome medidas para ofrecer una mayor seguridad a quienes abordan los camiones de pasaje urbano, como es el uso de cubrebocas, que deben portar choferes y usuarios.

Mejía Chávez comentó que la Alianza constantemente vigila a sus choferes para que cumplan con la medida que exigen las autoridades de Salud, aunque los usuarios deben tener conciencia para que no dejen de portarlo, pues no es una responsabilidad solamente de las autoridades o de los operadores de las unidades del transporte público urbano del municipio.