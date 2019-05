Vacíos en la ley permiten que se evada impuesto federal

Mazatlán, Sinaloa.- El cobro del impuesto Zofemat presenta un gran atraso, declaró el tesorero municipal, Javier Alarcón. Uno de los motivos es la existencia de huecos legales que permitieron evadir el pago de este gravamen.

Declaró que es necesario entrar en un proceso legal para cobrar estas cuentas pendientes. Esto se debe a un error en la creación de los polígonos que demarcan la zona federal marítimo-terrestre, y por esta razón muchos contribuyentes se ampararon, ya que argumentaban que el cobro se estaba realizando mal.

Depuración

Explicó que será necesario depurar algunas cuentas por cobrar, ya que de los 700 millones de pesos que se adeudan, es muy probable que 300 millones sean deudas que ya no pueden ser cobradas por el Ayuntamiento.

Detalló que esto se debe a que muchos de estos adeudos tienen más de cinco años o los contribuyentes ya no se encuentran en la ciudad. Otro motivo es que algunas empresas ya desaparecieron, lo que hace imposible el cobro del impuesto.

El pago

Abundó que el pago de Zofemat se debe realizar al obtenerse una concesión que otorga Semarnat. Si un contribuyente paga este gravamen federal, no se ve sujeto a pagar predial, bajo la justificación de que su propiedad no se encuentra en una zona municipal. Sin embargo, existen personas que no pagan predial ni Zofemat.

Muy bajo

Puntualizó que hasta el momento se lleva recaudado por Zofemat alrededor de 15 millones de pesos. Catalogó esta percepción como muy baja si se compara con lo recaudado en otros puertos que superan los 100 millones de pesos por el cobro de este impuesto.