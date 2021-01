Vacuna Covid-19 es aplicada al alcalde de Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- El presidente municipal de Escuinapa, Emmett Soto Grave fue uno de los primeros en recibir la vacuna Covid-19, que fue recibida el pasado 13 de enero en el Hospital General de Escuinapa, pese a que lo establecido por el Gobierno Federal señala que los primeros en recibir esta inmunización ante el virus deben ser personal de salud que permanece en la primera línea de la pandemia.

A través de una denuncia hecha a Debate por trabajadores de la salud, que pidieron el anonimato relataron su inconformidad por no respetar la disposición de la federación, de aplicar las primeras vacunas destinadas a Escuinapa, para el personal que labora en este nosocomio y que se mantienen en riesgo al estar destinados al área Covid-19.

“La verdad que sentimos una profunda indignación, porque el personal que estamos en riesgo latente y que nos mantenemos firmes atendiendo nuestra labor en el hospital, nos hayan relegado, nos hayan sacrificado para vacunar al presidente municipal Emmett Soto Grave, a su familia y a su equipo cercano de trabajadores en el ayuntamiento”, expresó uno de los denunciantes.

Se mencionó que hicieron movimientos en el personal de vacunación para poder hacer efectiva la aplicación de esta vacuna al presidente municipal y su gente cercana.

Después de recibir esta denuncia, Debate acudió a las instalaciones del hospital general en busca de su director Wilfrido Alonso Delgado Pardo, quien al salir de su oficina mostró una actitud ríspida y a la defensiva.

“No voy a dar entrevistas”, expresó en primera instancia y visiblemente molesto al hacerse pública información sobre la aplicación de las vacunas en redes sociales.

Continuó diciendo que las inconformidades son de entenderse porque son las primeras vacunas y todo el personal quieren que se les aplique, pero eso sucederá en las siguientes dotaciones de vacunas que el Estado enviará al hospital general en los próximos días.

“Las denuncias deben ser sustentadas, aclarar que todo el personal destinado a la primera línea de atención al área Covid- 19, ya han sido vacunados, en redes sociales se dicen que se perdieron dos frascos de vacuna eso es totalmente falso, porque creen que la Sedena estaba resguardando nuestras instalaciones, es para que no se haga un mal uso”, expresó.

¿Entonces es negativo que el presidente de Escuinapa se haya aplicado la vacuna Covid-19?, “¿Es trabajador del hospital, si o no?, ¿Ustedes saben si el (alcalde) ha venido a atender pacientes Covid-19?, el viene atender pacientes a la hora que se le habla, pregunten a los médicos que están en el área Covid-19, ¿Quién les enseñó a usar el ventilador artificial?”, puntualizó Delgado Pardo.

Indicó que aunque Soto Grave tiene una licencia en la Secretaría de Salud para ejercer su cargo como presidente municipal de Escuinapa, tiene derecho a ser contemplado en la vacunación, ya que su experiencia como médico internista es requerida para la atención de pacientes graves del área Covid-19.

¿Y el personal cercano al alcalde fue vacunado?, “Nadie más, todo fue en forma legal, no hay nada de eso que están diciendo, quiero aclarar algo, ¿Por qué le hablan al presidente para que atienda a los pacientes Covid-19?, Porque los internistas que tengo aquí, ninguno entra a ver pacientes Covid-19, un Omaña que tiene el turno de la mañana, pregunten si atiende a pacientes Covid-19, no ve ni a los de urgencias y se la aplicó (la vacuna). Mientras él (Soto Grave) venga apoyarme a mí con paciente graves (Covid-19) que los otros no quieren hacerlo, bienvenido sea”.