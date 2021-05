Vacunación contra Covid-19 a maestros de Sinaloa sería un detonante para regreso a aulas: Camarena

Mazatlán, Sinaloa.- Con la vacunación contra Covid-19 de los maestros en el Sur de Sinaloa, sería un detonante para el regreso a clases presenciales así lo señaló la la jefa de servicios regionales de la Sepyc, María Kenia Camarena Aguilar.

Aseveró que no sería un regreso rápido, pero iniciaría la organización para el regreso gradual.

La jefa de Servicios Regionales de la Sepyc en la Zona Sur detalló que aún no se tiene una fecha concisa del regreso a clases presenciales, lo coordinará la secretaría de salud en conjunto con el secretario de Educación Juan Alfonso Mejía.

La líder educativo informó que el reporte de cierre en el hospital militar el viernes, se aplicaron 2 mil 483 vacunas contra el Covid-19.

Ante la cuestión de, si se cubrió por completo la zona, comentó que no se llevó a cabo al 100 por ciento la organización.

Reveló que algunos docentes no querían asistir por temor a los efectos secundarios del antídoto.

Aquellos maestros que se les pasó la fecha o decidieron vacunarse hasta este fin de semana ya tendrían que acudir directamente a Culiacán, según Camarena Aguilar.

Camarena aseguró que en cada sede de vacunación, el personal médico siempre estuvieron muy al pendiente de cada docente que era vacunado.

Yo me vacuné y la verdad es que no sentí nada, no tuve reacciones secundarias", dijo María Kenia Camarena.