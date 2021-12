"Valentina, tu familia está en la lucha": Exigen justicia para niña asesinada en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Un grito, una exigencia, de justicia para Valentina, se escuchó en Mazatlán la tarde de este jueves, que llegó hasta oficinas de la Vicefiscalía zona sur.

Valentina “N”, de 13 años de edad, fue asesinada el pasado domingo, en su casa en la colonia 12 de Mayo. Como principal sospechoso fue detenido su padrastro, Alberto N.

La tarde de ayer, poco después de las 16:20 horas, un contingente de unas 70 personas, de todas las edades, la mayoría mujeres, inició una marcha a la altura del monumento Al Pescador y el Seguro Social “viejo”.

Por la avenida Del Mar, se escucharon los gritos de “Valentina, escucha, tu familia está en la lucha”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, mientras marchaban mostrando pancantas y mantas con imágenes de Valentina y exigencias de justicia.

En el contingente iban familiares de Valentina, vecinas, amigas, ecotaxistas verdes y demás personas que se solidarizan con su caso y acudieron al llamado de la marcha, realizado en redes sociales. Llevan globos blancos, había varios niños.

“Protesto yo porque Vale ya no puede”, “Si no luchamos juntas nos matan por separado”, “Nos estamos todas, nos falta Valentina”, “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, “Justicia para Valentina”, decían algunas pancartas.

El contingente marchó por avenida Del Mar, en el carril de sur a norte, dobló hacia avenida De los Deportes y de inmediato a avenida Cruz Lizárraga, hasta llegar, a las 17:04 horas, a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la zona sur ubicadas en Cruz Lizárraga entre calles Ramón López Velarde y Gabriel Luna, fraccionamiento Tellería.

Manifestantes por el malecón de Mazatlán | Foto: Sergio Pérez/ Debate

Ahí, Larisa “N”, hermana de Valentina, hizo uso de la voz: “Quiero pedir justicia, porque no es justo todo lo que le hicieron”, expresó.

Recalcó que saben que la hermana del imputado por este crimen (Alberto N.), está moviendo influencias para que su hermano evada la justicia.

“Él no está loco, que si la hermana quiere hacer eso, no, no está loco…, le pido a todos que por favor me ayuden a llegar hasta donde tenga que llegar, para que la hermana, no nomás porque tenga influencias pueda hacer lo que ella quiere… no es justo que mi hermana (Valentina) haya pasado por eso… es un dolor muy grande para nosotros”, recalcó Larisa, quien está embarazada y no podía contener el llanto.

Los manifestantes afirmaron que, presuntamente, al detenido se lo quieren llevar a otra ciudad, además de que actualmente lo tienen aislado, como protección.

Al final de la manifestación, todos los presentes brindaron, no un minuto de silencio, sino de ruido, de aplausos, por Valentina, y soltaron los globos blancos al cielo, y exigieron que las autoridades hagan su trabajo y apliquen justicia.

Se fue una gran persona

Amigas y vecinas de Valentina la describieron como “una niña muy amorosa, divertida”, muy buena persona, que ayudaba a otros, respetuosa y que saludaba a todo mundo.

“Es muy feo lo que le pasó…, pedimos justicia, que no vuelva a pasar”, dijeron vecinas y amigas.

Mucho por trabajar

Ana Auzeta, miembro de la comunidad feminista de Mazatlán y parte de dos colectivos, recalcó que lo ocurrido a Valentina es un hecho “muy lamentable”.

“Nos hace pensar en que no hay estrategias suficientes, y que como sociedad tal vez no estamos haciendo lo suficiente, nos pone a pensar que qué tenemos qué hacer, en qué tenemos que trabajar…, de parte de la Procuraduría del Menor, de parte del DIF, creo que no hay las políticas adecuadas para que se prevengan este tipo de casos, y lamentablemente llegamos a estos extremos… creo que hay que trabajar en eso”.

Añadió que saben que la colonia 12 de Mayo (donde vivía Valentina) es de las colonias con más altos índices de violencia intrafamiliar.

Marchan por justicia para niña asesinada en Mazatlán | Foto: Sergio Pérez/ Debate

Hay instancias que no están siendo eficientes para evitar estos casos, recalcó. “Es un trabajo de todos, autoridades, dependencias, y sociedad en general, porque vemos que desde las autoridades no hay perspectivas de género, en quienes se encargan, y de las dependencias estamos viendo que no es eficiente el trabajo que se está llevando a cabo”.

Como sociedad, hay que denunciar oportunamente, no llegar a algo tan grave como lo que sucedió, llamó Auzeta.

“Son alarmantes los niveles de violencia hacia las mujeres, y sobre todo hacia las niñas, que son las que llevan la peor parte… (hay) abuso sexual infantil, violencia y feminicidio, es algo que vemos en todo el país, y que a veces nos parece tan lejano, pero que se está viviendo aquí en Mazatlán y nadie lo está volteando a ver”.

Lamentó que, de parte de las autoridades, cuando se acude a denunciar delitos contra mujeres, en la mayoría de los casos no se tiene una atención efectica, oportuna y con perspectiva de género.

“Muchas veces es revictimizante, y es un motivo por el que no se denuncia”, expresó Auzeta.

Añadió que lo que hacen las feministas es acompañar a las víctimas, asesorarlas, porque saben cómo es el trato en las dependencias.