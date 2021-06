“Vamos a regresar a la presidencia municipal”: Fernando Pucheta

Sinaloa.- Después de 59 días de intensa campaña, Fernando Pucheta Sánchez, candidato de la coalición Va por Sinaloa, asegura estar listo para acudir a la fiesta democrática del 6 de junio, donde la asistencia se encargará de retomar el rumbo de Mazatlán al votar por los partidos PRI-PRD-PAN.

El político asegura que regresará a dirigir el Ayuntamiento, donde estuvo al frente del 2017 al 2018, tiempo que fue insuficiente para cumplir los retos que se trazó para los diferentes sectores del puerto, todos en beneficio de la población.

¿Cómo se siente a días de la jornada?

Me siento muy contento, ya listo para que se lleven a cabo las votaciones para gobernador, diputados y obviamente para presidente municipal, y esperamos que la gente ese día salga desde temprana hora a votar a las casillas donde les toca, para así vencer el abstencionismo que en otras elecciones se ha hecho presente al haber muchísima gente que lamentablemente no acude a emitir el voto por quien será la persona que gobernará, ya sea seis años de gobernador y tres de presidente municipal.

¿Ha habido cambios en tu campaña?

No, no habido nada de eso, pues creo que una campaña política no cambia a nadie. Lo único que hace es comprometer a la gente, y eso no hace cambiar al candidato. Desde hace mucho tiempo conozco perfectamente cómo viven en las colonias populares al nacer en una de ellas, donde nunca he perdido el contacto de sus habitantes. Siempre he estado ahí, y hoy, a pocos días de las elecciones, marcamos un compromiso mayor al no haber los tradicionales cierres de campaña, aunque ya tuvimos uno el pasado sábado, donde mucha gente en su tiempo libre pudo asistir al evento.

¿Cómo han respondido los ciudadanos a su campaña?

Me da mucho gusto cuando llego a las colonias, la gente me abre la puerta de su casa, me da su tiempo para escuchar las propuestas de solución a los problemas que ahí hay, pues no llegamos a inventar el hilo negro, si no que damos a conocer nuestros compromisos, siempre acompañados de mujeres y hombres que serán la planilla de regidores, quienes son muy comprometidos con el actuar de su persona para engrandecer a nuestra sociedad. No estamos en el primer lugar de la fila, sino en el lugar, pues el ciudadano siempre debe estar adelante para ser atendido.

¿Qué es lo que le han pedido los ciudadanos?

Lo que quieren es atención; atención del gobierno municipal a través de sus dependencias y la número uno es Servicios Públicos Municipales. Cuando llegas a una colonia y ves cerros, ves torres de basura, ves falta de iluminación porque las luminarias no sirven, lo único que te dicen es ‘queremos gobierno, queremos que nos atiendan’. Queremos que se haga efectiva esa respuesta de darle al ciudadano lo que paga de sus impuestos en servicios, por lo que me piden muchas cosas y a veces creen que la solución la tengo en el mismo día y, pues, mi compromiso es ser un alcalde muy cercano a la gente, un alcalde que esté en las colonias, cerca del pueblo, para que se dé cuenta que se están realizando las cosas como debe ser.

¿Cuáles son las peticiones?

Me pide la gente que no haya abusos en el cobro a través de los recibos del agua potable, que de repente te llegan elevadísimos, y muchas personas buscan quién les pueda prestar dinero para poder pagar el consumo del vital líquido, pues temen que de un momento, la autoridad les quite el servicio por falta de pago, además de que también tienen el anhelo de que por fin sus calles sean pavimentadas. También piden que haya rondines de vigilancia por parte de la Policía Municipal porque se sienten inseguros por los hechos constantes de violencia que ocurren en cualquier punto de la ciudad.

¿Cuál es el llamado para el 6 de junio?

Les hago un llamado a los morenistas para que voten por Fernando Pucheta, que no renuncien a su partido, porque yo reconozco en muchos morenistas y me identifico mucho con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, ya que en los próximos tres años vamos a trabajar muy bien con él por el bien de Mazatlán, por el bien de la ciudadanía. A los morenistas en específico les pido que el 6 de junio voten por Fernando Pucheta, que no vean colores, ni partidos, pues soy muy respetuoso de ellos aun cuando voy en una alianza de partidos, yo voy a trabajar muy bien con Andrés Manuel López Obrador, ya que es el presidente de todos los mexicanos y obviamente es con quien vamos a engarzar acciones, como lo ha demostrado con el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien no siendo morenista, ha recibido todo el apoyo del presidente de México.

¿Cuáles serían las primeras acciones de llegar a la alcaldía?

La atención a las colonias populares, obviamente el sector turístico, que esté limpio el malecón, que las lámparas no dejen de funcionar. Hay mucho por hacer, pero principalmente el respeto al ciudadano, que se sientan que son apoyados y siempre encuentren un respaldo y no una opresión. Además de que tengan la libertad de buscar el pan que van a llevar a sus casas para que sus hijos y la familia pueda sobresalir en condiciones favorables, que encontrarán en la nueva administración municipal, la cual desde el primer día de gobierno les ofrecerá la mano para apoyarlos en las problemáticas que los atañe y que en ocasiones no han podido ser ayudados por los gobiernos municipales en turno, quienes prefieren enfocarse en sus actividades diarias, las cuales van encaminadas a beneficiar a otros sectores de la población.

¿Como presidente le faltó algo por cumplir?

No habrá un presidente que pueda decir que lo hizo todo. AMazatlán yo lo comparo con un niño que desayuna, come y cena, duerme y amanece y sigue y sigue, tiene que estar creciendo. Mazatlán va estar ahí toda la eternidad, y los actores políticos estamos de paso, y pues no puedo negar que me siento satisfecho de lo que fue un año de gobierno y el inicio de una transformación que ya está rindiendo frutos. Hoy vemos un Mazatlán pujante, vemos un Mazatlán que lo favorece la inversión, vemos un Mazatlán que es el elegido de muchos mexicanos para venir a pasar esos momentos que se llaman vacaciones o desestrés, pero que tiene que ser una ciudad respetada, y para que se respete tiene que haber un gobierno que sepa respetar a la gente.

¿Cuáles serían sus prioridades?

Entre mis propuestas está muy firme la pavimentación. Vamos a hacer el mayor proyecto de pavimentación que se haya hecho en la historia de Mazatlán, de la mano del que vaya ser el futuro gobernador, en este caso Mario Zamora, por lo que vamos a pavimentar 600 calles, 200 por año. En el primer año de mi gobierno, cuando fui en el 2017, se pavimentaron 187 calles, y ahora vamos a pavimentar 200 en el primer año, sin que la gente tenga que dar la tradicional aportación. No hablo de la palabra gratuita porque a final de cuentas todo lo que un gobierno hace, lo hace de los impuestos de la gente, y no vamos a rescatar, sino ahora vamos a crear nuevas áreas verdes, ¿por qué?, porque no hay, por lo que también vamos a fortalecer el trabajo de infraestructura de los campos deportivos. Como prioridad, vamos a buscar que no falte el agua, para que diariamente cuando la gente abra su llave, se dé cuenta que el agua que llega a través de la tubería sea de calidad, además de que vamos a respetar al ciudadano implementando no un ejercicio, sino un trabajo con gente capaz.

¿En seguridad, qué hay por hacer?

Deberá haber una coordinación de los tres niveles de gobierno, y en el caso de la seguridad, se necesita capacitación, y los elementos que necesitan camioneta, tendrán que tenerlas para hacer lo que les corresponda.

¿Y en salud, qué hará?

Daremos todo el apoyo a ese sector, pero obviamente no compraremos cubrebocas de 400 pesos que nunca se le dan a la gente, además de no cobrar a los trabajadores 800 pesos por un estudio, como se hace en este gobierno, por un examen contra el Covid-19.

El gran proyecto de nuestra administración sería la creación de un hospital municipal nuevo, que se ubicará donde anteriormente estaba el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Benito Juárez, que para su creación se necesitará las gestiones correspondientes, ya que no traemos la intención de que únicamente sea para los trabajadores del municipio, pues hay muchas familias vulnerables, las cuales sufren y requieren el apoyo médico sin costo alguno.

¿Qué hará en materia de educación?

Ahí, todo el trabajo posible y el personal del Ayuntamiento tendrá que colaborar con las direcciones de las escuelas, pues se habla que pronto regresarán las clases y también se habla que estamos a punto de regresar al semáforo rojo en Mazatlán. Se habla que son 99 los casos y falta uno para llegar a los 100, por lo que yo no le creo a las autoridades cuando dicen que hay 99 contagios. Y si esto ya se rebasó, creo que sería de mucha responsabilidad decir a la gente lo que en realidad pasa.

¿Cómo prevé la jornada electoral?

Es necesario que este domingo salgamos todos a votar, para hacer valer nuestro derecho y así votar por la alianza PRI-PRD-PAN para que regresemos al Palacio Municipal para sacar adelante nuestra ciudad. Por lo que los invito a que voten por mí sin importar a qué partido pertenecen, porque vamos a trabajar parejo, para todos, ofreciendo el apoyo que se necesita.

El candidato espera volver a la presidencia municipal de Mazatlán con el voto de la gente.

El Perfil

Nombre: Fernando Pucheta.

Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1960.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Docente.

Trayectoria: Subdirector del CBTIS 51.

Regidor Municipal. (Periodo 2007-2010) por el PRI.

Excandidato a Diputado por el XIX Distrito Electoral, 2001.

Ex candidato a Diputado Federal por el Octavo Distrito PRI, en 2003.

Diputado local por el PRI, XIX Distrito. (2013-2016).

Presidente municipal entre los años 2017-2018.