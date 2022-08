Vamos contra toda la corrupción del ‘Químico’ Benítez: Diputado local Pedro Villegas:

“Tiene castigados a los síndicos y comisarios que no pertenecen, según él, a su partido. Los ciudadanos tienen los mismos derechos, me extraña que los regidores de Mazatlán no lo llamen a cuentas. Hay una violación grande al Artículo 115, Mazatlán está obligado a dotar de servicios al municipio”, precisó el diputado por el Distrito 23.

Respecto a declaraciones del alcalde en las que tacha al secretario del gobernador, Alejandro Higuera, de corrupto, dijo: “Al alcalde no le debe de preocupar lo que se hizo en el pasado, se debería de preocupar lo que le va a venir por encima, no vamos a tolerar ningún caso de corrupción, ni tan siquiera 10 pesos”, declaró el diputado.

