Van 7 gatos muertos en Salina Cruz, Mazatlán, exigen investigación por temor a más muertes de mascotas

Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Pemex denunciaron el envenenamiento de gatos, principalmente en la calle Salina Cruz, en la ciudad de Mazatlán. Hasta ayer ya habían fallecido 7 gatos.

Los habitantes tienen que encerrar en las recámaras a sus mascotas. Hay quienes están buscando construir un cuarto especial para las mascotas.

Concepción Villanueva, comentó que la mayoría son gatos ferales los que han muerto, otros son de sus vecinos.

“Yo los tengo encerrados, se me van a estresar pero prefiero tenerlos así a que me los maten, a mí ya me mataron 2 gatos ferales, yo les daba de comer y ellos salían a la calle, me quedan dos”, expresó Concepción Villanueva

Las madres de familia comentaron que viven con preocupación. Esto se debe a que ha encontrado pedazos de salchichas con hilos y sustancias tóxicas. Temen por la seguridad de sus hijos, pues por las tardes salen a jugar con sus mascotas.

Villanueva, junto con otra vecina acudieron a las instalaciones del Ministerio Público pero no les resolvieron nada.

Personal de Ecología municipal acudió al lugar pero solo entregaron panfletos como una campaña de concientización.