Vecina de la Juvencio Aragón genera contaminación de aguas negras en Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- Con gran desesperación habitantes de la colonia Juvencio Aragón lanzaron un llamado a la nueva presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez, para que voltee a este asentamiento urbano que permanece en el olvido de la autoridad municipal de Escuinapa, Sinaloa; ya que desde hace más de medio año se mantienen expuestos a aguas contaminadas que genera una vecina que vierte sus aguas negras a la vía pública.

Un grupo de vecinos de la colonia Juvencio Aragón explicaron que el problema ha surgido desde hace seis meses aproximadamente, cuando una de sus vecinas empezó a verter sus aguas negras a la calle, lo que ha generado que en esta rúa haya una enorme laguna de aguas contaminadas que genera olores pestilentes.

“La verdad que ya no sabemos a qué autoridad acudir, para que atiendan este grave problema que estamos padeciendo desde hace más de medio año, nos cansamos de pedirle el apoyo a Jumapae y al ex presidente Emmett Soto para que atendiera este problema que es generado por una de nuestras vecinas, que vierte todas sus aguas negras a la calle, porque no quiere conectarse a la red de drenaje”, expresó una de las afectadas.

Dijeron que temen que la salud de sus familias se vea afectada, ya que han tenido que vivir y tener contacto con estas aguas pestilentes, por lo que hicieron el llamado con gran desesperación a la nueva presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez, para que voltee a la colonia Juvencio Aragón, que los visite y les ayude a poner orden para que este problema de aguas negras que pone en riesgo a decenas de familias sea solucionado.

Aunado a las aguas negras expuesta en la calle José Ángel Espinoza, explicaron que la red de drenaje que fue instalada hace como seis años, ha empezado a tener problemas con el colapso de la red, ya que en algunos domicilios en la temporada de lluvia las aguas contaminadas se le regresaban por las tasas de los baños.

Mencionaron que cerca de este asentamiento urbano se encuentran empresas deshidratadoras de mango, lo que ellos creen pudiera ser un factor importante para que la red sufra afectaciones y termine colapsando, por lo que es de suma importancia que la autoridad municipal atienda este problema que puede afectar la salud pública de decenas de escuinapenses.