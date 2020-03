Vecinos de El Guamúchil urgen atención del gobierno

KYolanda Tenorio

yolanda.tenorio@debate.com.mx

El Guamúchil de La Noria es una localidad ubicada a tres horas de la ciudad de Mazatlán, la cual se ha visto cruelmente afectada por causa de la violencia en más de una ocasión.

La última vez fue el 20 de Noviembre del año pasado, cuando un grupo de gavilleros llegó al lugar, y después de sembrar miedo entre los pobladores, mataron a tres hombres, el padre y dos hijos.

Al sentir amenazadas sus vidas, 15 de las 30 familias que ahí habitaban salieron prácticamente huyendo del lugar y a la fecha ninguna ha retornado.

µ En el olvido

Aunado, los habitantes indicaron que tienen que lidiar con el olvido de las autoridades municipales. Refirieron varias necesidades, entre ellas la rehabilitación del camino de acceso, el cual se encuentra en muy malas condiciones, y que en lo que va de la presente administración no ha sido reparado.

Anteriormente, cada año acudían a rasparlo, por lo que señalaron que es urgente este servicio ya que en caso de una emergencia, tardarían más en llegar a la ciudad.

Asimismo, dijeron carecer de una clínica y las Caravanas de Salud. Desde noviembre pasado no acuden a atenderlos.

Agregaron que anteriormente se atendían en El Tecomate, que se ubica a 9 kilómetros, pero igual desde el 2008 no tienen un médico.

También les afectan las carencias que existen en la escuela multinivel, que es atendida por dos asesoras de Conafe, quienes indicaron que los padres de familia no han podido reunir los recursos suficientes para la construcción de una parte de la barda perimetral de este plantel.

También han hecho algunas solicitudes al Ayuntamiento para que los apoyen con la rehabilitación de los sanitarios, la pintura de los salones y la instalación de aires acondicionados, pero no han obtenido respuesta.