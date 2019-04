Vecinos de Pino Suárez se unen contra la construcción de cárcamo

Mazatlán.- Con vigas de madera, priedras, cuerdas y letreros, vecinos de la colonia Pino Suárez bloquearon la calle que conduce al nuevo cárcamo que el gobierno del estado está construyendo para reemplazarlo por el que está en la zona turística cerca del faro.

Nos estamos manifestando de manera pacífica, puesto que no estamos afectando nada ni a nadie, simplemente vemos por nuestro bienestar, nuestros hijos y nuestra salud, dijo Karina, líder de la colonia.

Las manifestación surgió porque supuestamente les habían vendido la idea que que iban a contribuirles campos de fútbol y áreas recreativas para sus hijos.

En nuestra ignorancia yo no sabía qué era un cárcamo pues nosotros dijimos adelante mientras cumplan con lo prometido pero después me entero que se va a hacer un planta tratadora, pues me exalté, porque se vendrán los desechos de todos los mazatlecos aquí y los que vamos a sufrir somos nosotros, dijo la lider colonia.