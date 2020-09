Vecinos de Prolongación Cristerna sufren inundaciones en Rosario

Rosario.- Vecinos de la calle Prolongación Cristerna que viven en las últimas casas de la colonia Pedro Ibarra, de Rosario, denuncian que la pasan muy mal esta temporada de lluvias debido a las inundaciones.

En un recorrido por el lugar se pudo observar que los únicos que están contentos con esta condición son los niños que en un descuido de sus padres se meten a bañar en las aguas que señalan corren todo el día y noche. Algunos se han dado a la tarea de abrir con pala salida a el agua y aminorar un poco las inundaciones.

Los habitantes de este lugar Informan que no es algo que tenga uno o dos años, sino que es un problema de toda la vida, ya que señalan que a pocos metros se forma una laguna que no tiene ninguna utilidad para nadie, pero si perjudican a muchos.

Daños

Este cuerpo de agua se encuentra lleno de maleza y por días el agua que sale de aquí corre entre las casas y cuando llueve fuerte se les mete a sus hogares e incluso, muchos denuncian que está dañando sus construcciones, pues las paredes se llenan de salitre.

Otros denuncian que han perdido sus pertenencias desde refrigeradores, camas, ropa y otros aparatos eléctricos, pues en ocasiones caen lluvias de repente y al estar alto el nivel de esta laguna o presa empieza a salirse y entrar a las casas.

No han recibido apoyo

Miriam una de las habitantes señala que solo ha acudido este año personal de ecología, pero solo observaron el lugar sin que les dijeran si se haría algo para darle solución a a este problema, pues además de las inundaciones animales como culebras salen de este monte empantanado.

Afectados añaden que han solicitado apoyo a las autoridades, quienes solo les han prometido solución, pero hasta ahorita no se han visto algún trabajo de mejora. Añaden que el dueño del predio donde está está laguna, les ha dicho que no hay problema si tapan este cuerpo de agua pero el no tiene dinero para pagar maquinaria, es por eso que solicitan la ayuda de ayuntamiento de Rosario.

Luly García otra de las afectadas añadió que a ella se le han dañado un refrigerador y dos camas y otras años les han prometido solucionar este problema pero no se han iniciado ningún trabajo.

"Hablaban también de la introducción de tuberías para que el agua no pase por la calle y no se inunde, pero hasta hoy no se ha hecho nada" dijo otro vecino quien hizo un llamado a las autoridades correspondientes para tratar de solucionar este problema.