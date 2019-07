Vecinos de colonia Monte Bello protestan por falta de agua

Vecinos de la colonia Monte Bello, por más de una hora tomaron la avenida Múnich que conduce al fraccionamiento Pradera Dorada y a la carretera Libramiento de Mazatlán, la tarde hoy, la rúa fue tapada con piedras y palos y las mismas personas estaban atravesadas en la avenida mencionada con carteles con mensajes de "queremos agua".

Los vecinos comentan que ya tienen tres meses batallando con el agua potable, ya que mes con mes les llegan los recibos para pagar pero no tienen ni gota de agua.

Nosotros estamos comprando nuestra agua, ya estuvo bueno lo poco que una gana en los trabajos gastarlo en agua porque a la JUMAPAM se le ocurre quitarla, está haciendo un calor enorme como para ya tener tres meses sin líquido, hemos visto en otro lugares que de manifiestan y les hacen caso ahora nos tocó a nosotros y no nos vamos a mover de aquí hasta que haya agua, dijo Raquel.

Otra inconformidad que tienen los residentes de la colonia es que no hay alumbrado y que eso ha llevado a los ladrones a que les sea más fácil robar.

EL DEBATE

"Ya me han asaltado dos veces y no veo que alguien haga nada no sé a qué vamos a parar, sin agua, sin luz y qué sigue" dijo Concepción.

Al lugar arribó el personal de Protección Civil que se hizo cargo de controlar la vialidad de la rúa para evitar algún accidente.

Minutos después el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán José de Jesús Flores Segura, llegó al lugar y se entrevistó con los manifestantes logrando hacer que estos quitarán las piedras y palos y liberaran la avenida.

Ya se habló con ellos, vamos a traer 40 mil litros de agua para la colonia y trabajaremos para que este problema de agua potable que se viene manejando desde la administración pasada se erradique, dijo el funcionario.

Severo, un vecino del lugar comentó que cuando las pipas llegan a llevar agua, los chóferes les piden 50 pesos por el viaje lo que no se les hace justo.

EL DEBATE

Ante esta declaración el secretario del Ayuntamiento comentó que vería esta situación pues no debería de suceder.

Así mismo el secretario de Seguridad Pública Ramiro Lizárraga también llegó al lugar de la manifestación y habló con los residentes de la colonia para en los próximos días hacer una junta de colonia y poder expresar todos las peticiones que ellos quieran.

"Vamos a mandar dos motopatrullas para que estén vigilando la zona, durante la reunión que vamos a tener con ellos tomaremos todas su peticiones y con esto poder hacer que la próximidad social siga funcionando" dijo el secretario.

EL DEBATE

Así mismo los manifestantes también pidieron apoyo de unos reductores de velocidad para la avenida pues comentan que los vehículos pasan como si fuera autopista y que no tarda en pasar un accidente.