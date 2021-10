Vecinos de la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, bloquean calles por falta de energía eléctrica

Sinaloa.- Ante la desesperación por no tener energía eléctrica, habitantes de la colonia Gabriel Leyva bloquearon la avenida Emilio Barragán en Mazatlán, lo que provocó un caos vial por la zona.

María Eugenia Carreón, vecina del lugar, comentó que desde hace dos días no cuentan con el servicio. Explicó que por el huracán Pamela, explotaron 5 transformadores y ayer solo arreglaron 3.

"Aquí la comisión está muy cerca y no arreglan porque no quieren, no nos vamos a mover de aquí hasta que nos arreglen la luz", expresó María Eugenia Carreón.

Las madres de familia detallaron que hay muchos niños recién nacidos y ya perdieron muchos de sus artículos de su despensa.

Los vendedores del mercado de la Isla de la Piedra comentaron que ya han perdido parte de su mercancía y perderán todo si no se arregla la luz.

Por 10 minutos, los vecinos abrían el pase, pero comentaron que de abrirá en su totalidad hasta ver soluciones.

Elementos de la comisión federal de electricidad pasaron por el lugar y los detuvieron. No les quedó otra opción más que checar el problema. Hasta el momento los trabajadores analizaban el conflicto.

Leer más: Huracán Pamela impacta Mazatlán; daños son menores a los proyectados

Elementos de tránsito municipal comentaron que disminuían el tráfico desviando a los vehículos por diferentes accesos como por el Parque Bonfil, Juan Pablo Segundo y Leyva y otra entrada que se ubica entre la Pérez Arce y la Gabriel Leyva.