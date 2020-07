Vecinos de la comunidad de Chilillos en Rosario, se quejan por la falta de agua

Rosario.- Vecinos de la comunidad de Chilillos tanto de la zona baja como la Loma, se quejaron a este medio de comunicación por las carencias que pasan para obtener el vital líquido.

Los inconformes agregaron que esta última vez pasaron más de 15 días sin agua y apenas el viernes vino una pipa la cual les dio de dos tambos a los que cuentan con ellos y lo que no, llenaron cubetas y tinas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Carmen Silva vecina de la comunidad comentó que la mayoría aprovecho las lluvias recientes para llenar algunos recipientes, pues el agua que da la pipa no es suficiente. Agregó que es un problema que tienen de toda la vida y aunque se han hecho obras como la construcción de un tinaco, este no ha funcionado por lo que no se vieron mejoras en el servicio.

Los inconformes también señalan que el crecimiento de la comunidad ha causado problemas para el abasto de agua ya que algunos hogares llega poca presión y el problema se hace más grave debido a que hay personas que pegan bombas eléctricas a las mangueras lo que ocasiona que algunas casas se queden sin el suministro.

Los inconformes agregaron que esta última vez pasaron más de 15 días sin agua. Foto: EL DEBATE

Victoria quien vive en la Loma de Chilillos dijo que han carecido mucho de este servicio y aunque las mujeres jóvenes acuden al río a lavar ella no puede realizar estas tareas debido a su edad, por lo que al igual que muchos habitantes de esta localidad piden una solución a esta escases que no es de ahorita, si no que se han venido sufriendo desde siempre.

Que se ha apoyado a Chilillos

La gerente de La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Rosario, Rosa María Ruíz López, reconoció que existe un problema con el abasto de agua, pero dijo es algo que tiene muchos años y se le está buscando una solución. Explicó que se estaba pegando la bomba a una galería filtrante cerca del río pero debido a las crecidas de este, el agua estaba saliendo muy sucia y la gente empezó a quejarse.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Mazatlán, Noticias Sinaloa

Informó que se optó por cambiar la bomba a un pozo de agua que tiene agua del subsuelo y sale limpia. Dijo que la junta solo cuenta con una pipa que lleva agua a las tres comunidades del Tablón, Chilillos y Cajón Verde es por eso que no puede ir diario; además de que se ha resentido más el problema porque se está trabajando en el cambio de la bomba.

Ruíz López señaló que se ha estado apoyando a la gente de Chilillos con vales para que con estos puedan pagar a un particular y no les cueste el vital líquido, aunque recalcó que el problema se minimizara cuando se instale por completo la bomba en el otro Pozo profundo, algo que se terminará en estos días pues se está trabajando en esto.