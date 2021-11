Vecinos del Fovissste, en Mazatlán, temen por su salud debido a fuga de aguas negras

“Aparte que es un foco de infección no es agradable estar comiendo con ese tipo de olores, aquí siempre ha sido limpio, ya se informó el tema al gerente de Jumapam directamente, y dijo que lo iba a reparar, pero no se arregla”, expresó Álvaro Flores.

Socorro Gurrola mencionó que meses atrás el agua de la canaleja estaba totalmente limpia y hasta acudían animales como garzas y otras aves que llegaban a tomar agua, pero después del vertimiento ya no se observaron.

Socorro Gurrola dijo que no soportan los fétidos olores que desprende el canal. Los vecinos tiene que comer a puerta cerrada, también temen por la seguridad de sus hijos, pues el canal pasa detrás de la primaria Cruz Lizárraga.

Los habitantes señalaron que tienen alrededor de 3 meses con el vertimiento, incluso que han reportado a Jumapam pero hasta ayer no tenían una respuesta.

