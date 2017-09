Vecinos del Infonavit Playas denuncian aumento en robos

Mazatlán.- Una serie de atracos que se han registrado en los últimos días en la calle Lucio Blanco, en el tramo que corresponde al Infonavit Playas, tiene en desconcierto a los vecinos.

Foto: EL DEBATE

Arma blanca

El pasado jueves, el joven Guillermo N fue asaltado por un par de desconocidos que lo amenazaron con un arma blanca y le pidieron que entregara todas sus pertenencias.

“Iba a una fiesta en el fraccionamiento de enseguida, son tres o cuatro cuadras de distancia desde mi casa, por eso quise ir manejando. Cuando iba a dar vuelta en la esquina, me salieron dos muchachos que me pidieron que me cayera con lo traía. Se llevaron mi celular y la cartera”, declaró el agraviado.

Una vez que los asaltantes tuvieron en sus manos los objetos, se alejaron del lugar caminando como si nada hubiera pasado, según especificó Guillermo.

Foto: EL DEBATE

De salida al trabajo

Érika N, quien habita desde hace menos de un año uno de los departamentos que se ubican en la calle Lucio Blanco, también fue víctima de los amantes de lo ajeno el sábado, afuera de su edificio, cuando se dirigía a su trabajo. “Había pedido un Uber y estaba afuera de mi edificio esperando a que llegara... no llevaba ni 20 segundos de haber bajado cuando pasaron dos tipos en una moto y uno de ellos me arrebató el celular de las manos y me jaloneó la bolsa.”

A decir de doña Érika, en los más de 10 meses que ha rentado en el lugar, nunca había sufrido o siquiera se había enterado de que algo similar pasara por ahí. “Estaba muy a gusto viviendo aquí, incluso cuando salía de trabajar mis compañeros de trabajo se venían conmigo para de aquí pedir su Uber o su taxi, pero creo que este va a ser el último mes que rente el departamento”, aseguró.

Foto: EL DEBATE

Robo en el auto

En días pasados, don José Luis N, otro de los vecinos afectados, encontró a un individuo hurgando dentro de su vehículo, quien al verse descubierto emprendió la huida. “Dejé el carro con los vidrios abajo 5 minutos, en lo que recogía unas cosas en mi casa, y cuando salí ya me estaban esculcando.”

Al revisar, le faltaba una memoria USB y unos discos compactos.

Los afectados esperan que las patrullas de la Policía Municipal realicen rondines por el lugar con mayor frecuencia para evitar que les vuelva a pasar algo a ellos o que ahora le toque a sus demás vecinos.