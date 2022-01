Vecinos del fraccionamiento Jacarandas, en Mazatlán, defienden terrenos

Sinaloa.- Habitantes del fraccionamiento Jacarandas, en la ciudad de Mazatlán, aseguran que defienden el uso de terrenos públicos a los que tienen derecho. Mario Cabrales, uno de los inconformes, señaló que tienen el problema desde abril del año pasado pues un particular continúa la construcción de locales comerciales sobre predios comunes.

Molestia

Vecinos de la zona amenazaban ayer con bloquear las calles pero solo quedaron en el intento. Uno de los policías que acudió al lugar se comprometió a resguardar la zona para que no se realice ningún trabajo sobre los terrenos.

“La autoridad es la que está obligada a respetarnos como ciudadanos. A ella le exigimos que cumpla con lo que le corresponde”, expresó Mario Cabrales. Afirmó que pese a los sellos que se instalaron en los locales, se siguió construyendo.

Comentó que buscan que se respeten los lineamientos y que se detengan las labores de construcción. El terreno se ubica por avenida Santa Rosa, entre andador Orquídea y calle Anaxágoras.

Área verde

Los habitantes revelaron que la propiedad se construyó en área verde. Esa zona la utilizaban como cajón de estacionamiento cuando se registraban fuertes lluvias y resguardaban sus vehículos por ser zona alta.

“Antes se desbordaba el arroyo Jabalines y todos corríamos a resguardar los carros para que no se dañaran, ahora no vamos a tener dónde ir, por eso bloqueamos el viernes. Queremos tener un lugar seguro para nosotros, ahora no cabe ni un carro, es que estamos en una zona de riesgo”, expresó José Luis Pimentel.

Bloqueos

Los vecinos se manifestaron el viernes pasado y bloquearon calles. Se colocaron por el carril que conduce al crucero con la avenida Arnaldo Rigodanza. Con pancartas en mano exigían la presencia del director de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Jorge Estavillo Kelly.

La zona se volvió un caos vial y los automovilistas tenían tomar rutas alternas para salir del embotellamiento.

El Dato

Advertencia

Los vecinos de Jacarandas advirtieron que si se vuelve a poner un ladrillo más, estarían dispuestos a bloquear avenidas principales. La carretera Internacional, estadios, la zona donde bajan cruceros y hasta el aeropuerto.