Vecinos del norte del puerto son afectados por las lluvias

Mazatlán, Sinaloa.- La intensa lluvia que se registró el pasado miércoles en el puerto dejó severos daños materiales, a pesar de que solamente se ubicó en unas cuantas colonias y raccionamientos, y tuvo una duración de solamente dos horas. Ante esta situación, el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, habló sobre los hechos ocurridos durante la precipitación pluvial.

El funcionario dijo que durante la copiosa lluvia se acumularon 67.7 mililitros de agua, que es bastante volumen para el poco tiempo que duró.

“De antemano, nosotros, como brigadistas, ya conocemos las zonas más vulnerables del puerto, por lo que en cuanto cayó el agua, nos dirigimos a hacer los recorridos correspondientes y ver que los canales y arroyos estuvieran libres de basura”, mencionó Ruiz Gastélum.

Enfatizó en que la principal causa de las inundaciones es la acumulación abundante de desechos, y este es un problema que tacha de grave, pues mencionó que las personas carecen de la educación necesaria para tirar la basura en su lugar.

Entonces, si cada uno de nosotros arrojamos una basura, la mas pequeña que sea, estamos hablando que bastantes desechos, por eso es necesario que las personas hagan el uso correcto de los botes de basura”, dijo el funcionario.

Las principales colonias y fraccionamientos que se vieron afectados por las intensas lluvias fueron El Torero, zona dorada, Sábalo Country y Pradera Dorada.

El coordinador de la UPC añadió que recibieron 55 reportes de auxilio, pero no hubo atenciones médicas por causa de las lluvias.

También comentó que hubo de 80 a 90 vehículos dañados por las inundaciones, que fueron liberados por Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos y Seguridad Pública.

“Ayudamos a un total de 300 personas que se encontraban varadas en sus carros, en algunos restaurantes, los cuales eran trasladados a sus respectivos hoteles u hogares. También se atendió en El Toreo a una familia que su vivienda se vio afectada y fue trasladada a otra casa que pertenecía a la misma familia”, finalizó Ruiz.

Una mujer que es residente del fraccionamiento El Toreo comentó que el agua nunca se había metido a su casa, y que “fue un horror vivir esa desgracia”.

Me asusté, me dio asco, y más de saber que eran puras aguas negras. La verdad, no sé que pasó en esta ocasión y por qué se inundo así de feo