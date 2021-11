Vecinos en El Habal, en Mazatlán, cumplen 10 días sin agua potable

Sinaloa.- Habitantes de la comunidad de El Habal, en Mazatlán, aseguran que tienen 10 días sin el suministro de agua potable. Los pobladores aseguraron que hasta ayer no habían tenido algún apoyo de pipas.

Las quejas

Las madres de familia comentaron que han vivido con desesperación, pues aunque reciclan el agua, a veces no les alcanza para el uso diario. Las personas que tienen camionetas acuden a otros ranchos para acarrear el agua.

“Ya aprendimos a cuidar el agua, reutilizo el agua que lavo para hacer el aseo y para bajarle al baño; hace dos días en la madrugada llegó, pero solo alcancé a llenar dos tambos, y con eso lavé”, expresó Sheila Zataráin.

Patricia Ramírez Ramos aseguró que ya tiene 10 días sin agua, solo hace dos días llegó por la madrugada. Las personas no duermen con la esperanza de que vuelva a salir.

Les parece injusto que estén sufriendo por la falta del vital líquido y el recibo del agua sí llega puntual. Ramírez detalló que últimamente han tenido problemas por la falta de agua potable,y no tienen ninguna respuesta de las causas.

“Ninguna pipa ha venido a surtirnos el agua, nosotros tenemos que buscarle, ni el síndico ha reportado y ya sabe que no tenemos agua; no se ha hecho nada”, expresó Ramírez Ramos.

Se le cuestionó al síndico sobre la situación de la falta del suministro pero no quiso hablar del tema.

Postura de Jumapam

El gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, dijo que en El Hábal no se han cumplido 10 días sin agua.

“Los seres humanos no pueden durar 10 días sin agua, han sido menos”, expresó Luis Gerardo Núñez. El funcionario explicó que eso se debe a que una bomba se quemó, pero en la semana quedaría lista.