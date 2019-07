Vecinos hacen fila para obtener agua potable en Escuinapa

Escuinapa.- Largas filas se registraron en un domicilio particular ubicado en la colonia Ampliación Benito Juárez, ante la desesperación de no tener agua en sus hogares desde hace más de tres semanas y una de sus vecinas que tiene un pozo profundo les regaló agua, denunció Martha Elena López Corona.

Llamado de auxilio

La regidora de Morena hizo el llamado urgente a Juan Manuel Grave Inda, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), para que brinde atención urgente a los colonos de la Ampliación Benito Juárez, específicamente a más de 20 familias que habitan el callejón Agustín Melgar, entre las calles 16 de Septiembre y Melchor Ocampo, ya que desde hace más de tres semanas sufren la escasez de agua potable.

“El día de ayer que iba pasando por el callejón Agustín Melgar me llamó la intención una larga fila de más de 20 personas que estaban en el domicilio de con Doña María López, con cubetas en mano y en bicicletas. Me paré a preguntar qué estaba pasando y mi sorpresa fue que esa larga fila era para pedir agua, ya que desde hace más de tres semanas se les suspendió el servicio”, señaló la regidora.

El llamado

Añadió que las más de 20 familias afectadas por la escasez de agua ya han hecho el llamado de manera constante a la Jumapae, pero que las veces que ha ido el personal que les ha atendido les han negado el servicio con pipas.

Dijo que el agua potable es vital en los hogares, no se les puede negar a los usuarios, y si hay algún problema que esté impidiendo abastecer a estos domicilios de la Ampliación Benito Juárez, la obligación de Jumapae es brindarles agua en pipas, pero hasta el momento eso no ha pasado. Por ello, los habitantes tuvieron que recurrir a pedir ayuda a un particular.