Vecinos se quejan por trabajos de rehabilitación en la colonia Centro de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos y comerciantes de la Calle Benito Juárez, en la Colonia Centro, expresaron molestias debido al inicio de trabajos del adoquín.

Señalaron que hace más de una semana empezaron los trabajos de rehabilitación y consideran los avances lentos.

Norma López, encargada de lavandería Paloma, detalló que los clientes no han podido entrar ya que en el acceso del comercio están los trabajadores, y muchos de los clientes no llegan pues no hay acceso para entrar a la lavandería.

Algunos vecinos reportaron que no se llevan el escombro que han dejado por la rehabilitación, reportaron que este se queda amontonado como una montaña.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El temor de los colonos es que las lluvias amenazan con aparecer en el puerto y si llueve ocasionará un caos en la calle Benito Juárez.

Exhortan a las autoridades a que manden vehículos para que recojan los escombros y no vuelvan a dejar residuos en el lugar.

Te puede interesar

Pacientes con síntomas de Covid-19 a clínicas en Mazatlán, no cesan

Alcalde de Mazatlán promete ayudar a vendedores de Playas

Señalan irregularidad legal en construcción del estadio de Mazatlán FC