Ven viable juicio político contra alcalde de Mazatlán, El Químico Benítez

“Yo creo que ha dejado mucho qué desear. La transparencia y rendición de cuentas son el eje, deberían ser los ejes en todos los niveles de gobierno y no nada más de Mazatlán. Deberían también de fiscalizar todas las cuentas públicas en este sentido, las adjudicaciones directas de todos los municipios de Sinaloa, y no nada más de Mazatlán, porque estoy segura de que más de uno sale con problemas”, refirió.

“El Químico, desde que llegó, no sé qué ala protectora tiene. Los diputados fueron electos para representar al pueblo, no ocupan una consulta ni denuncias, necesitan actuar en consecuencia. El vaso tiene rato derramándose, ha hecho los viajes y se gasta el dinero sin límites, nunca quiso recibir a los desplazados; hay elementos suficientes para que se haga el juicio político. Es un tipo misógino”, mencionó.

El diputado que se ha mostrado neutral en el tema del juicio político es Juan Carlos Patrón Rosales. Al cuestionarle sobre las declaraciones del diputado Luis de la Rocha dijo: “Yo respeto. Seguro ellos tienen información porque el diputado Ricardo Madrid, de la misma bancada, es el presidente de la Comisión de Fiscalización, seguramente ellos están teniendo información de primera mano que yo no tengo. Yo lo que conozco es el tema de las lámparas, que sé que los regidores del PAN y del PAS interpusieron una denuncia al respecto y hasta ahí. Si el compañero diputado tiene información, es importante que la dé a conocer. Es un proceso que corre, no es que ya mañana el Congreso pueda emitir un juicio político. La ciudadanía está más vigilada y observante, eso es bueno”, dijo.

